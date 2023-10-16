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Губернатор Сергей НОСОВ в онлайн-формате провел совещание по проекту развития магаданского рыбного порта

Рыбному порту Магадана предложили концепцию восстановления

Власти Магаданской области представили отраслевому сообществу проект по возрождению рыбного порта. Руководители рыбохозяйственных ассоциаций отметили важность расширения логистических возможностей на Дальнем Востоке — для отрасли и макрорегиона.

В рамках восстановления рыбного порта Магадан руководство области предлагает организовать центр по комплексному обслуживанию рыбопромысловых и транспортных судов. По поручению президента в регионе разработали концепцию создания в бухте Нагаева такого сервиса, рассказал губернатор Сергей Носов.

«Мы подготовили все условия для реализации этого инвестиционного проекта и понимаем, как это сделать, — заявил глава области на совещании с представителями рыбохозяйственных объединений и отраслевых ведомств других регионов. — Сегодня мы собрались, чтобы услышать мнения профессионалов — рыбаков и транспортников: нужен ли порт на севере Охотского моря».

Возможности новой площадки

В проекте развития рыбного порта областные власти делают ставку на особенности географического положения, сообщает корреспондент Fishnews. Это единственный порт на побережье северной и центральной части Охотского моря, где есть глубоководные бухты, и расположен он в непосредственной близости от важнейших районов промысла, обратил внимание директор департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин. Например, из богатой ресурсами Притауйской губы до порта Магадан судно на среднем ходу может дойти в порт Магадан меньше чем за сутки, отметил он.

Новый проект предусматривает организацию в порту приемки, перевалки уловов, их переработки и хранения. Предполагается обеспечить судоремонт, межрейсового технического обслуживания судов, снабжение флота, смену экипажей.

Переваливать планируется около 200-220 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов, а также генгрузы и снабжение для прибрежных населенных пунктов Магаданской области, Хабаровского края и Камчатки. Кроме того, проект предусматривает площадку для размещения около 1 тыс. TEU и холодильники, рассчитанные на хранение до 15 тыс. тонн.

Проект учитывает современные тенденции по перевозке грузов в рефконтейнерах. Продукция из района промысла будет перегружаться в контейнер, затем она может отправляться автотранспортом по Колымской трассе либо линейным транспортом в порт Приморского края, обрисовал предлагаемые маршруты Андрей Таболин. Возможны также трамповые перевозки в другие страны АТР, добавил он.

Руководитель отраслевого департамента отметил, что в порту действуют линейные сервисы «Феско» и «Саско», обслуживающие маршрут Владивосток — Магадан. Также он напомнил, что Магадан включен в перечень портов для субсидируемых из федерального бюджета перевозок по Северному морскому пути.

Проект предполагает существенное увеличение нынешней площади порта и удлинение гидротехнических сооружений. В качестве механизма реализации предлагается государственно-частное партнерство по принципу индустриального парка. Государство будет заниматься созданием инженерной инфраструктуры, а бизнес придет на подготовленные площадки со своими предприятиями.

На сентябрьском совещании у президента Сергей Носов поднял вопрос о федеральной поддержке для строительства гидротехники.

Власти Магаданской области прогнозируют, что проект обеспечит развитие прибрежного рыболовства, привлечет в порт судовладельцев из соседних регионов, поможет организовать современные береговые перерабатывающие производства и насыщать рыбопродукцией внутренний рынок. Предполагается создание более 450 рабочих мест.

По словам Сергея Носова, проект должен дополнить систему рыбных портов Дальнего Востока. Расшивка узких мест в логистике, отметили региональные власти, позволит судовладельцам сэкономить время и деньги.

Реализовать идеи по развитию порта, как заявили в областной администрации, помогает проект по очистке акватории от брошенных судов. «Мы заканчиваем работы по расчистке акватории: суда поднимаются и утилизируются», — сообщил губернатор.

Реакция ассоциаций

Президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов, приглашая коллег поддержать проект, обратил внимание на возможности особой экономической зоны, созданной в области, и разных льготах.

Руководители отраслевых объединений из других регионов идею расширять возможности портовой инфраструктуры одобрили. Члены Ассоциации добытчиков минтая на общем собрании в октябре высказались за реализацию проекта в Магадане и отметили его востребованность, заявил президент АДМ Алексей Буглак.

Сейчас на североохотоморском побережье единственным портом с причальными сооружениями, позволяющими заходить судам с осадкой более трех метров круглогодично, является Магадан, отметила председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края Ольга Булкова. Отдельно она остановилась на важности развития судоремонта.

«Безусловно, этот проект необходим, потому что мы сейчас столкнулись с проблемой того, что архаичная логистика, архаичная инфраструктура рыбной логистики, стала реальным тормозом для развития и продвижения рыбопродукции на российский рынок», — высказался по поводу восстановления магаданского рыбного порта президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Опыт этого года: с двухкратным увеличением совокупных издержек для доставки рыбопродукции из района промысла в центральные регионы России — показывает, что достигнут пик, за которым начинается снижение потребления рыбопродукции.

«Модернизация логистики, создание опорных точек там, где их не было, или, вернее, там, где они раньше существовали, а потом пришли в упадок, крайне необходимо», — подчеркнул руководитель ВАРПЭ.

В поддержку развития портовых мощностей высказались вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Павел Колотушкин и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Руководитель АРПП при этом отметил, что для развития рыбной логистики актуальна господдержка автомобильных перевозок, ведь в последние годы такой способ доставки рыбных грузов пользуется большой популярностью.

Губернатор Магаданской области выразил надежду, что резолюция по итогам совещаниям с отраслевым сообществом поможет в дальнейшей работе с федеральным правительством и банками по проекту развития порта.

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