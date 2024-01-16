В правительстве поручили проработать вопросы по плате за рыболовные участки

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу при подготовке правил расчета и взимания платы за перезакрепление без торгов рыболовных участков учесть предложения регионов.

Продолжается обсуждение резонансного для пользователей рыболовных участков вопроса платы за перезаключение договоров без торгов. Напомним, что принятый в июле федеральный закон дает возможность закреплять РЛУ на новый срок и без конкурсов, и без аукционов. При этом за такое перезакрепление предусматривается плата — ее размер и порядок взимания должно определить правительство. В декабре Минсельхоз России представил для обсуждения проект постановления о таком расчете.

Главы прибрежных регионов обратились в правительство с предложениями по важному для предприятий вопросу. При определении правил расчета и взимания платы нужно следовать концепции, которая закладывалась при принятии закона — это сохранение возможности работы для добросовестных пользователей, отмечали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Как стало известно Fishnews, зампред правительства Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу при подготовке проекта постановления проработать предложения губернатора Камчатского края Владимира Солодова, главы Магаданской области Сергея Носова и губернатора Чукотки Владислава Кузнецова, при необходимости — собрать совещание с руководителями региональных органов исполнительной власти. О результатах должно быть доложено в правительство до 12 февраля.

На 16 января запланировано заседание межведомственной рабочей группы, созданной для обсуждения вопросов по рыболовным участкам.

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