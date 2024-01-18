Проект новых правил для пользователей рыболовных участков проходит ОРВ

Проект правил организации пользователями рыболовных участков производственного контроля — борьбы с браконьерством и сохранения водных биоресурсов — разместили для оценки регулирующего воздействия.

Закрепление за предприятиями, получающими рыболовный участок на новый срок, обязанности по производственному контролю предусмотрено принятым в июле федеральным законом.

Производственный контроль — это деятельность пользователей РЛУ по предупреждению и выявлению нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. В новом законе ему посвящена отдельная статья.

Предполагается, что лица, осуществляющие производственный контроль, получат право фиксировать несоблюдение на участке требований в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов; составлять акты о наличии признаков нарушения, фиксировать нарушения на фото и видео. Акты о наличии признаков нарушения будут передаваться органам госконтроля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства о правилах организации производственного контроля опубликован для прохождения оценки регулирующего воздействия. Процедура ОРВ позволяет выявить возможные барьеры для бизнеса на этапе разработки документов. Проект по производственному контролю проходит публичное обсуждение до 13 февраля.

В проекте отмечено, что пользователи участков будут ежегодно представлять в Росрыболовство сведения об осуществлении производственного контроля.

Сейчас продолжается подготовка и других подзаконных актов по новому закону о рыболовных участках.



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