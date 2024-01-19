Ассоциация Приморья высказалась по важному для добытчиков лососей вопросу

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья направила в федеральные органы власти предложения по расчету платы за перезакрепление на новый срок рыболовных участков.

Объединение Приморского края солидарно с коллегами из ассоциаций других регионов в том, что предложенная в декабре формула для расчета платы за заключение договора на РЛУ нуждается в пересмотре.

«Те условия, которые предусмотрены в проекте постановления, практически невыполнимы для большинства пользователей участков и не учитывают ранее понесенные ими затраты на создание объектов инфраструктуры и сохранение лососевых запасов, — заявил Fishnews президент АРПП Георгий Мартынов. — Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, в состав которого я вхожу, обращал внимание на необходимость соблюсти в правилах расчета и взимания платы концепцию, которая закладывалась в закон. А это возможность для добросовестных пользователей перезаключить договор на участок без торгов. Если плата за перезаключение будет непосильная, предприятия не смогут воспользоваться таким стимулом».

Руководитель ассоциации сообщил, что АРПП направила свои предложения по проекту постановления вице-премьеру Виктории Абрамченко, главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, министру экономического развития Максиму Решетникову, руководителю Росрыболовства Илье Шестакову.

При расчете платы, считают в объединении Приморья, нужно учитывать, в частности, цикличность подходов горбуши, градо- и поселкообразующую роль предприятий — добытчиков лосося.

«Вопрос распределения рыболовных участков для лососевого промысла — важнейший для множества предприятий Дальнего Востока. В Приморском крае на общем фоне уловы красной рыбы невелики, но и за ними стоят добывающие компании, работа людей, налоги. Мы надеемся, что федеральные ведомства в ходе предстоящего обсуждения проекта постановления подойдут к этой теме со всем вниманием», — подчеркнул Георгий Мартынов.

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