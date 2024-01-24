Камчатка оценила перспективы по рыболовным участкам

Камчатский край подготовил анализ нагрузки на предприятия, показывающий необходимость пересмотра подходов к расчету и взиманию платы за перезаключение рыболовных участков без торгов.

Об этом министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский рассказал на встрече Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в декабре для обсуждения на федеральном портале Минсельхоз РФ предложил возможную формулу определения платы, которую предстоит внести пользователям, желающим заключить договор на участок на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов. В прибрежных регионах заявили, что представленные подходы к расчетам нужно пересмотреть — иначе финансовая нагрузка на пользователей окажется неподъемной. Минсельхоз предложил субъектам Федерации направить обоснования своей позиции.

Расчеты показывают, что наиболее успешные в финансово-экономическом плане предприятия потратят на то, чтобы окупить взнос порядка семи-восьми лет. У небольшого бизнеса срок окупаемости вложений вообще выходит за пределы срока действия договора на участок. Весьма вероятно, что большое количество предприятий новшества не переживут, предостерегают представители Камчатки.

Предложенный в декабре подход — помимо избыточной нагрузки на бизнес — блокирует возможность полноценного финансирования мероприятий по социально-экономическому развитию территорий, поскольку включение в расчет значимых затрат на финансирование социальных проектов в регионах показывает, что и для крупных предприятий такие затраты будут неподъемны, между тем такое участие в развитии регионов — одно из ключевых положений нового законодательства по предоставлению доступа к ресурсам, отметил глава камчатского минрыбхоза.

Край выступил за то, чтобы распределить платежи по времени. Предложенная формула, по словам Андрея Здетоветского, позволяет учесть колебания вылова лососей в разные годы и обязательства пользователей участков перед регионом.

Руководители ассоциаций сообщили, что в их регионах также либо готовятся, либо подготовлены расчеты и предложения по нагрузке на пользователей РЛУ. Члены Координационного совета поблагодарили губернаторов приморских регионов, направивших обращения по предоставлению участков для промысла. Это очень важная тема для десятков предприятий Дальнего Востока, обратили внимание в объединении.

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