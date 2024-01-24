Новости
Один из посылов нового закона — пользователи рыболовных участков должны вкладываться в развитие территорий

Камчатка оценила перспективы по рыболовным участкам

Камчатский край подготовил анализ нагрузки на предприятия, показывающий необходимость пересмотра подходов к расчету и взиманию платы за перезаключение рыболовных участков без торгов.

Об этом министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский рассказал на встрече Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в декабре для обсуждения на федеральном портале Минсельхоз РФ предложил возможную формулу определения платы, которую предстоит внести пользователям, желающим заключить договор на участок на новый срок без торгов — конкурсов и аукционов. В прибрежных регионах заявили, что представленные подходы к расчетам нужно пересмотреть — иначе финансовая нагрузка на пользователей окажется неподъемной. Минсельхоз предложил субъектам Федерации направить обоснования своей позиции.

Расчеты показывают, что наиболее успешные в финансово-экономическом плане предприятия потратят на то, чтобы окупить взнос порядка семи-восьми лет. У небольшого бизнеса срок окупаемости вложений вообще выходит за пределы срока действия договора на участок. Весьма вероятно, что большое количество предприятий новшества не переживут, предостерегают представители Камчатки.

Предложенный в декабре подход — помимо избыточной нагрузки на бизнес — блокирует возможность полноценного финансирования мероприятий по социально-экономическому развитию территорий, поскольку включение в расчет значимых затрат на финансирование социальных проектов в регионах показывает, что и для крупных предприятий такие затраты будут неподъемны, между тем такое участие в развитии регионов — одно из ключевых положений нового законодательства по предоставлению доступа к ресурсам, отметил глава камчатского минрыбхоза.

Край выступил за то, чтобы распределить платежи по времени. Предложенная формула, по словам Андрея Здетоветского, позволяет учесть колебания вылова лососей в разные годы и обязательства пользователей участков перед регионом.

Руководители ассоциаций сообщили, что в их регионах также либо готовятся, либо подготовлены расчеты и предложения по нагрузке на пользователей РЛУ. Члены Координационного совета поблагодарили губернаторов приморских регионов, направивших обращения по предоставлению участков для промысла. Это очень важная тема для десятков предприятий Дальнего Востока, обратили внимание в объединении.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккамчатка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан»

Евгений КАРПОВ

Рыбный рынок уходит в онлайн

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Работаем над тем, чтобы российские граждане ели больше рыбы

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

«Красную» путину Владморрыбпорт отработал на 5

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Изменение имиджа российского минтая — наша задача на 2024 год

Все интервью

Личное мнение

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Все материалы

Крупным планом

2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

2023 год оказался богат на перемены в отрасли

За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

Для «Фишеринг Сервис» демонстрации возможностей новых тралов давно стали доброй традицией

«Фишеринг Сервис»: Нюансы настройки тралов оценят только профессионалы

В октябре в Шанхае впервые прошел Фестиваль российского краба. Фото пресс-службы ГК «Антей»

Российский краб расширяет возможности на рынке Китая

События

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.