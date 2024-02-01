Марина Ковтун: К организаторам любительской рыбалки повышаются требования

Изменения, внесенные в июле в закон о рыболовстве, распространяются не только на предприятия промышленного лова, но и на организаторов любительской рыбалки. Новые обязанности потребуют от пользователей рыболовных участков большей ответственности, тщательного планирования и бережного отношения к биоресурсам, подчеркнула президент Ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун.

Ассоциация «Русский лосось» объединяет сторонников сохранения лососевых видов рыб, в том числе организаторов рыбалки по принципу «поймал — отпустил».

Изменения, которые внесены в июле в отраслевую нормативную базу и еще будут вноситься, касаются и любительского рыболовства. «Повышаются требования к пользователям участков, — отметила в интервью Fishnews президент Ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун. — Для членов нашей ассоциации, работающих на Кольском полуострове, в Хабаровском крае, это не новость. Они давно осуществляют как охрану водоемов, так и научное обеспечение, помогают муниципалитетам, где находятся их рыболовные участки. Проводят мониторинг состояния запасов водных биоресурсов. Организуют рыбалку по принципу «поймал — отпустил», поэтому ресурсы на этих водоемах в хорошем состоянии».

По новому закону пользователи рыболовных участков должны будут обеспечивать производственный контроль — иными словами, участвовать в охране водных биоресурсов, напомнила руководитель объединения. Также предусматривается осуществление искусственного воспроизводства биоресурсов — при наличии рекомендаций науки.

«Участие в социально-экономическом развитии региона — еще одно новое требование, которое касается как рыбопромышленников, так и организаторов любительской рыбалки. Эти обязанности потребуют от пользователей рыболовных участков большей ответственности, тщательного планирования и бережного отношения к водным биоресурсам. И конечно, мы готовимся ко всем этим нововведениям», — рассказала Марина Ковтун.

Ассоциация «Русский лосось» поддерживает проекты, которые прежде всего нацелены на сохранение популяций лососевых. «Убеждены в необходимости рационального природопользования, которое не наносит ущерба водным экосистемам, — этого помогает добиться организация экотуризма, рекреационной рыбной ловли по принципу «поймал — отпустил», — отметила руководитель объединения.

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