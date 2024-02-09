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На заседании правления Ассоциация «Росрыбхоз» подвела предварительные итоги работы предприятий в 2023 г.

Росрыбхоз оценил результаты годовой работы

По предварительным данным, предприятия Росрыбхоза завершили год с увеличением объемов реализации продукции товарного рыбоводства. Предпосылки для дальнейшего роста сохраняются, но ситуация в секторе осложняется из-за ряда нерешенных проблем.

На заседании правления 8 февраля Ассоциация «Росрыбхоз» подвела предварительные итоги работы предприятий в 2023 г. По оперативным данным, реализация продукции товарной аквакультуры за год увеличилась на 7,6% и составила 94,5 тыс. тонн. Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали компания «Инарктика СЗ», региональные объединения — Ассоциация форелеводов Карелии, Ассоциация лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области, Астраханьрыбхоз, Ставропольрыбпром, Тамбоврыбхоз, Дальневосточный союз предприятий марикультуры, рыбхозы «Клинский», «Кармановский» и «Пихтовка».

Несмотря на связанные с санкциями сложности, сектор лососеводства по-прежнему выступает драйвером роста аквакультуры. Как сообщает корреспондент Fishnews, ситуация с высокоэнергетическими рыбными кормами постепенно улучшается. По данным Россельхознадзора, в 2023 г. из зарубежных стран было ввезено 102,7 тыс. тонн кормов — на 23,3 тыс. тонн меньше (18%), чем годом ранее. Основными поставщиками выступили Турция, Беларусь, Испания, Италия, Армения и Норвегия.

«Были приняты меры по увеличению объемов производства отечественных кормов. Значительно больше, чем в прошлом году, произвели высокоэнергетических кормов заводы «Лимкорм» (Белгородская область), «Фаворит» (Московская область), «Акварекс» (Тверская область) и «Акватех» (Новосибирская область), который производит наиболее дефицитные стартовые корма», — рассказал первый зампредседателя правления Росрыбхоза Виктор Зарайский.

В мае 2023 г. приступил к работе новый завод «РусМодус-Фид» в Северной Осетии — Алании, но пока еще не вышел на полную мощность. Начать поставки на рынок планирует и завод рыбных кормов, построенный в Астраханской области в особой экономической зоне «Лотос».

Однако по рыбоводной икре и рыбопосадочному материалу форели и атлантического лосося зависимость сектора от импорта остается критической. В 2023 г. поставки из Дании, Испании, Франции, Италии, Польши, ЮАР, Чили и других стран выросли на треть — до 145,5 млн штук.

Серьезно нарастить объемы — до 40 млн штук икры и 40 тонн рыбопосадочного материала в год — намерен сочинский племзавод «Адлер», который в этом году завершает реконструкцию и модернизацию производства. «Это несколько улучшит положение дел с посадочным материалом лососевых», — высказал мнение Виктор Зарайский. По его словам, идет строительство еще несколько заводов — в Карелии и других регионах, наиболее крупный проект реализует компания «Инарктика».

В ассоциации обращают внимание на тревожную тенденцию: на протяжении нескольких лет подряд удельный вес прудового рыбоводства (это, прежде всего, карп и растительноядные виды) в общем производстве товарной аквакультуры понемногу снижается. При этом возможности прудовых хозяйств далеко не исчерпаны, особенно в плане рыбопродуктивности, поскольку объемы изъятия рыбы с гектара остаются невысокими.

Председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко отметил, что год для предприятий выдался противоречивый: были и положительные результаты, но по некоторым направлениям произошли серьезные потери, правда, вызванные с серьезными внешними причинами. Он попросил членов объединения сформировать предложения по объемам производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала для включения в плановые задания на 2024 г., которые совет ассоциации утвердит в начале апреля.

Члены Росрыбхоза пожаловались на проблемы с предоставлением водных объектов для целей аквакультуры в ряде регионов, требования по строительству очистных сооружений, отсутствие возможности участвовать в воспроизводстве рыбных запасов и другие административные барьеры. Гендиректор ассоциации «Ростоврыбком» Ефим Мазяр поднял вопрос о неэффективности действующей системы мелиорации, в том числе рыбохозяйственной, охарактеризовав ее как «темный участок».

Подмосковные рыбоводы испытывают трудности не столько с производством товарной рыбы, сколько с ее реализацией, в том числе в федеральных торговых сетях. По словам директора Бисеровского рыбокомбината Андрея Семенова, отпускная цена на живого карпа упала до самой низкой отметки за последние три года — при этом налоги и другие обязательные платежи повышаются каждый год.

«Падают объемы продаж, а затраты, которые мы несем, растут. Вопрос не в том, чтобы увеличить производство рыбы — мы можем увеличить, а в том, как ее продать, чтобы покрыть себестоимость», — считает руководитель рыбокомбината.

Не лучшим образом обстоят дела и у предприятий, ведущих добычу рыбы во внутренних водоемах, — в 2023 г. это направление по организациям Росрыбхоза просело на 1,3%. Работу рыбаков затрудняет не только неблагополучное состояние рыбных запасов, но и раздутые и переусложненные правила рыболовства, а давление контролирующих органов приводит к тому, что промысловики просто прекращают лов. Кроме того, в южных регионах страны ситуация осложняется маловодьем на реках и обмелением Каспия.

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Fishnews

  • На заседании правления Ассоциация «Росрыбхоз» подвела предварительные итоги работы предприятий в 2023 г.
  • Председатель правления Росрыбхоза Василий ГЛУЩЕНКО
  • На заседании правления Ассоциация «Росрыбхоз» подвела предварительные итоги работы предприятий в 2023 г.
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