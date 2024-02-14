Новости
Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий регулирование традиционного рыболовства. Скриншот трансляции заседания ГД

Проект закона о традиционном лове вызвал дискуссию в Госдуме

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, меняющий регулирование традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. При обсуждении были озвучены замечания к документу, их предполагается урегулировать при доработке.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте прошлого года по инициативе первого заместителя председателя Комитета ГД по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова и сенатора, президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григория Ледкова.

Предлагается отменить «заявительный принцип» при осуществлении традиционного рыболовства физическими лицами, относящимися к коренным малочисленным народам. Доступ к водным биоресурсам планируют предоставлять на основании информации из реестра КМНС.

Как рассказал Ильдар Гильмутдинов, возможности лова будут предоставляться представителям коренных народов исходя из объема, не превышающего годовую норму добычи. «Эту норму годовой добычи будет определять орган исполнительной власти субъектов [РФ — прим. ред.] по согласованию с Федеральным агентством по рыболовству», — отметил парламентарий.

Еще один блок законопроекта касается общин коренных народов. Такие объединения планируется наделить равными возможностями с другими юридическими лицами в получении объемов водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Порой эти общины являются единственными организациями (предприятиями) в поселках или в поселениях, которые предоставляют и работу и, в том числе, являются кормильцами. Поэтому для них очень важно, чтобы у них тоже был доступ к этим биологическим ресурсам наравне в том числе и с предприятиями и организациями, они такие же юридические лица», — подчеркнул Ильдар Гильмутдинов.

Член Комитета ГД по аграрным вопросам Николай Васильев заявил, что комитет в целом поддерживает идею законопроекта, однако при обсуждении депутаты выдвинули ряд существенных замечаний.

По словам Николая Васильева, «самым дискуссионным положением» законопроекта стало приравнивание общин к другим предприятиям рыбохозяйственного комплекса, «наделение их равными возможностями в получении объемов водных биоресурсов».

Представитель комитета считает, что соответствующее положение необходимо соотнести со статьей 5 федерального закона «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов…». Согласно этой статье, «община малочисленных народов может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана».

Вопросы у аграрного комитета, по словам депутата, вызвало также положение законопроекта о годовой норме вылова, устанавливаемой субъектами Федерации. «В соответствии с законом о рыболовстве, объемы вылова водных биоресурсов устанавливаются отдельно для каждого рыбохозяйственного бассейна и в отношении конкретных видов водных биоресурсов. В связи с этим необходимо предлагаемые изменения согласовать со статьей закона о рыболовстве», — обратил внимание Николай Васильев.

Он отметил, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки. Кроме того, по словам депутата, исполнительные и законодательные органы 63 субъектов РФ также поддержали законопроект, а органы исполнительной власти пяти регионов — не поддержали.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий регулирование традиционного рыболовства. Скриншот трансляции заседания ГД
  • Один из инициаторов законопроекта — депутат Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ. Скриншот трансляции заседания ГД
  • Член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай ВАСИЛЬЕВ. Скриншот трансляции заседания ГД
  • В обсуждении законопроекта на заседании Госдумы участвовал сенатор, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий ЛЕДКОВ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: дальний востокправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Все материалы

    Интервью

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

    Никита КОРОЛЬ

    Никита Король: Рыбаки добиваются впечатляющих успехов

    Президент Ассоциации «Русский лосось» Марина КОВТУН

    Президент Ассоциации «Русский лосось»

    Марина КОВТУН

    К организаторам любительской рыбалки повышаются требования

    Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан» Евгений КАРПОВ

    Генеральный директор Торгового дома «Камчатский меридиан»

    Евгений КАРПОВ

    Рыбный рынок уходит в онлайн

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Работаем над тем, чтобы российские граждане ели больше рыбы

    Все интервью

    Личное мнение

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Ловись, рыбка, большая и маленькая»

    Все материалы

    Крупным планом

    Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

    От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли

    За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

    Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

    Для «Фишеринг Сервис» демонстрации возможностей новых тралов давно стали доброй традицией

    «Фишеринг Сервис»: Нюансы настройки тралов оценят только профессионалы

    События

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

    Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.