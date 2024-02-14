Проект закона о традиционном лове вызвал дискуссию в Госдуме

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, меняющий регулирование традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. При обсуждении были озвучены замечания к документу, их предполагается урегулировать при доработке.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте прошлого года по инициативе первого заместителя председателя Комитета ГД по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова и сенатора, президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григория Ледкова.

Предлагается отменить «заявительный принцип» при осуществлении традиционного рыболовства физическими лицами, относящимися к коренным малочисленным народам. Доступ к водным биоресурсам планируют предоставлять на основании информации из реестра КМНС.

Как рассказал Ильдар Гильмутдинов, возможности лова будут предоставляться представителям коренных народов исходя из объема, не превышающего годовую норму добычи. «Эту норму годовой добычи будет определять орган исполнительной власти субъектов [РФ — прим. ред.] по согласованию с Федеральным агентством по рыболовству», — отметил парламентарий.

Еще один блок законопроекта касается общин коренных народов. Такие объединения планируется наделить равными возможностями с другими юридическими лицами в получении объемов водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Порой эти общины являются единственными организациями (предприятиями) в поселках или в поселениях, которые предоставляют и работу и, в том числе, являются кормильцами. Поэтому для них очень важно, чтобы у них тоже был доступ к этим биологическим ресурсам наравне в том числе и с предприятиями и организациями, они такие же юридические лица», — подчеркнул Ильдар Гильмутдинов.

Член Комитета ГД по аграрным вопросам Николай Васильев заявил, что комитет в целом поддерживает идею законопроекта, однако при обсуждении депутаты выдвинули ряд существенных замечаний.

По словам Николая Васильева, «самым дискуссионным положением» законопроекта стало приравнивание общин к другим предприятиям рыбохозяйственного комплекса, «наделение их равными возможностями в получении объемов водных биоресурсов».

Представитель комитета считает, что соответствующее положение необходимо соотнести со статьей 5 федерального закона «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов…». Согласно этой статье, «община малочисленных народов может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана».

Вопросы у аграрного комитета, по словам депутата, вызвало также положение законопроекта о годовой норме вылова, устанавливаемой субъектами Федерации. «В соответствии с законом о рыболовстве, объемы вылова водных биоресурсов устанавливаются отдельно для каждого рыбохозяйственного бассейна и в отношении конкретных видов водных биоресурсов. В связи с этим необходимо предлагаемые изменения согласовать со статьей закона о рыболовстве», — обратил внимание Николай Васильев.

Он отметил, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки. Кроме того, по словам депутата, исполнительные и законодательные органы 63 субъектов РФ также поддержали законопроект, а органы исполнительной власти пяти регионов — не поддержали.

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