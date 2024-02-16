Рыбный союз: Решение по тарифным квотам поможет консервщикам сохранить производство

Возможность беспошлинного экспорта продукции позволит предприятиям Калининградской области не потерять объемы производства и удержать позиции на внешних рынках, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.

В Калининградской области производится примерно четверть всех рыбных консервов в стране, обратил внимание председатель Рыбного союза Александр Панин, комментируя решение о беспошлинном вывозе консервов в рамках тарифных квот.

«Это качественная, недорогая и вкусная продукция. Предприятия региона стабильно поставляют широкий ассортимент своей продукции на отечественный рынок, но вместе с этим стараются участвовать в реализации национального проекта по развитию экспорта, причем продукции глубокой переработки. Серьезные логистические проблемы, с которыми по понятным причинам последние два года сталкиваются калининградские поставщики, резко снизили рентабельность экспорта консервов. А размер пошлин, введенных в 2023 году, сделал такие поставки и вовсе убыточными», — заявил руководитель объединения Fishnews.

По мнению Александра Панина, решение о выделении тарифных квот на беспошлинный экспорт рыбных консервов калининградских производителей — прекрасный пример эффективного взаимодействия бизнеса и государства в непростых экономических реалиях.

«Благодаря активной поддержке губернатора Калининградской области Антона Алиханова и оперативной реакции профильных ведомств на обращение предприятий и Рыбного союза найден компромиссный вариант решения проблемы, при котором консервщики смогут сохранить объемы производства и не потерять с таким трудом завоеванные позиции на внешних рынках», — подчеркнул председатель объединения.

Напомним, что постановление от 14 февраля 2024 г. № 168, которым предусмотрено решение о поддержке переработчиков, вступит в силу с 23 февраля.

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