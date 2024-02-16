ФАР вновь попытается продать «международные» квоты

Росрыболовство объявило аукцион по продаже долей квот для промышленного лова в конвенционных районах и в ИЭЗ Японии. Предлагаются лимиты кальмара-иллекса, белого налима, лемонемы, скатов, морского окуня, длинной камбалы.

Согласно аукционной документации, всего предлагается 41 доля квот, сообщает корреспондент Fishnews. По одной доле скатов и камбалы длинной (красной) атлантической в подрайонах 3NO района регулирования НАФО, одна доля морского окуня в районе регулирования НЕАФК, две доли лемонемы в исключительной экономической зоне Японии, 29 долей кальмара-иллекса в подрайонах 3+4 НАФО и семь долей белого налима в подрайонах 3NO НАФО.

По первым пяти лотам договоры будут заключаться на срок до 31 декабря 2033 г., по остальным — на 15 лет. Заявки принимаются до 18 марта, торги предполагается провести 22 марта в Москве.

Все эти лоты выставлялись на продажу ранее (большинство — неоднократно), однако продать их не удалось из-за отсутствия заявок.

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