Президент дал поручение по транспортной субсидии для лососей и иваси

Владимир Путин поручил правительству до середины апреля принять решение о субсидировании вывоза тихоокеанских лососей и сардины-иваси по железной дороге с Дальнего Востока в центральную часть страны.

До 15 апреля правительство должно принять решение о предоставлении из федерального бюджета субсидий для осуществления железнодорожных перевозок лососевых видов рыб и сардины-иваси. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал по итогам январской поездки в Чукотский автономный округ и Хабаровский край.

Как сообщает корреспондент Fishnews, льготу предлагается распространить на вывоз рыбопродукции с территории регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в центральную часть России. Сейчас транспортная субсидия действует только при транспортировке минтая.

Вопрос о расширении перечня субсидируемых видов рыб неоднократно поднимали отраслевые ассоциации. На совещании у президента 17 января руководитель Росрыболовства Илья Шестаков оценил допфинансирование, которого потребует эта мера господдержки, на уровне 1 млрд рублей. Владимир Путин предложил Минсельхозу и Минфину рассмотреть возможность выделения этих средств.

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