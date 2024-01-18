Президент поддержал расширение льготной доставки рыбы

Владимир Путин поручил Минфину и Минсельхозу проработать вопрос о расширении субсидируемых перевозок рыбы. По оценке Росрыболовства, для распространения этой меры поддержки на лососей и сардину-иваси потребуется еще порядка 1 млрд рублей.

Тема доставки рыбной продукции с Дальнего Востока обсуждалась в ходе встречи Владимира Путина с членами правительства, сообщает корреспондент Fishnews. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отчитался, что благодаря решению о субсидировании железнодорожного тарифа для продукции из минтая объем перевозок рыбных грузов в центральную часть России в 2022 г. вырос на 9,4%, а за десять месяцев 2023 г. — еще на 2,4%.

Владимир Путин обратил внимание, что проблемы с доставкой рыбной продукции сохраняются. «Все-таки сейчас мы субсидируем перевозки некоторых видов рыбы, а некоторых — не субсидируем, и их трудно рыбакам поставлять в европейскую часть», — указал глава государства.

По словам руководителя Росрыболовства, в связи с соответствующим поручением вопрос расширения транспортных субсидий на тихоокеанских лососей и сардину-иваси прорабатывается с Минфином. «Пока, к сожалению, столкнулись с вопросом, связанным с ограниченностью финансирования. Если найдем средства, то, конечно же, нам бы хотелось, чтобы и на эти виды мы смогли соответствующие меры поддержки распространить. Это порядка еще миллиарда рублей необходимо», — оценил потребность в допфинансировании Илья Шестаков.

На субсидирование льгот по транспортировке уже заложена «хорошая сумма» — 6,3 млрд рублей, доложил глава Минфина Антон Силуанов. «Хотелось бы, чтобы коллеги, как всегда, приоритеты определили: что в первую очередь привозить и на что эти деньги направлять, — выразил мнение министр. — Но если будет сложно, мы проработаем тогда с Минсельхозом и, думаю, найдем источники».

Владимир Путин отметил, что расширение субсидий поможет качественной отечественной рыбе появиться на прилавках, и предложил Минфину обсудить этот вопрос с Минсельхозом. «Надо взвесить цены, объемы, районы, откуда доставляют. Посмотрите, пожалуйста», — поручил он финансовому ведомству.

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