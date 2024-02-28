Конгрессвумен США увязала российскую рыбу с бедами уйгуров

Член Палаты представителей США от Демократической партии Аляски Мэри Пелтола назвала самым «прорыбным» в истории страны указ о запрете импорта продукции из уловов российского происхождения. По мнению законодательницы, в цепочках поставок рыбы из РФ задействован рабский труд уйгуров в Китае.

Такое заявление Мэри Пелтола (Mary Peltola) сделала в ежегодном послании законодательному собранию штата. По словам конгрессвумен, после добычи «неисчислимых и несообщаемых объемов рыбы» российские рыбопромышленники якобы используют подневольный труд уйгуров в КНР, чтобы переработать сырье, пишет портал IntraFish. Мэри Пелтола считает, что таким образом компании РФ обходят западные санкции и снижают цены на продукцию аляскинских рыбаков.

Таким образом, сообщает корреспондент Fishnews, в выступлении оказались объединены две острые «рыбные» темы последних месяцев. В конце декабря власти США запретили импорт российских лосося, трески, минтая и крабов, включая продукцию из них, переработанную в третьих странах. В феврале же группа законодателей Соединенных Штатов призвали применить акт Магнитского к китайским рыбоперерабатывающим и добывающим компаниям, обвиненным в использовании принудительного труда уйгуров.

По мнению Мэри Пелтолы, россияне за последнее десятилетие довели до совершенства систему по использованию «общего ресурса», чтобы финансировать военные действия на Украине и «все ближе продвигаться» к американским водам.

Конгрессвумен, которой предстоит переизбираться в этом году на новый срок, упомянула и о своем вкладе в создание Кокуса по американским морепродуктам. Это политическая группа для консолидации сторонников протекционистской политики в области рыбы и морепродуктов.

Напомним, в июне прошлого года Мэри Пелтола также поддержала проект закона «о взаимности в области морепродуктов между РФ и США» (US-Russian Federation Seafood Reciprocity Act). Документ, подготовленный сенаторами Дэном Салливаном (Dan Sullivan) и Лизой Мурковски (Lisa Murkowski), предусматривал введение всеобъемлющего запрета на импорт рыбопродукции российского происхождения.

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