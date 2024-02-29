Регионам дают ориентиры по рыболовным участкам

В регионы начали поступать методические рекомендации для организации предварительной работы по границам рыболовных участков. Такое поручение ранее дало руководство Росрыболовства — в свете предстоящего перехода на обновленное законодательство по РЛУ.

Методические рекомендации по рыболовным участкам, подготовленные Росрыболовством, начали приходить на места. Об этом Fishnews сообщили в нескольких регионах.

Планируется, что рекомендации помогут субъектовым властям совместно с территориальными управлениями Росрыболовства организовать предварительную работу по приведению границ участков в соответствие с планируемыми требованиями законодательства.

Напомним, что в июле был принят федеральный закон о новых принципах закрепления рыболовных участков. Также решено было разработать изменения в законодательства по границам РЛУ.

В отраслевых объединениях отмечают, что разобраться с границами участков - весьма трудоемкое дело. По итогам заседания межведомственной рабочей группы, которая занимается вопросами РЛУ, глава Росрыболовства Илья Шестаков дал поручения направить рекомендации для предварительной подготовки функционирования в обновленных правовых условиях.

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