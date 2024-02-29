ВАРПЭ проведет вебинар по маркировке красной икры

Консультативно-обучающий вебинар для производителей красной икры пройдет по инициативе ВАРПЭ и при содействии оператора цифровой маркировки — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Мероприятие запланировано на понедельник, 4 марта, в 9:30 (мск).

С этого года маркировка красной и черной икры становится обязательным условием ее реализации на российском рынке. В соответствии с правилами маркировки, с 1 апреля все производители должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 мая приступить к обязательной маркировке своей продукции. В ходе вебинара, организованного Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников, специалисты ЦРПТ расскажут, как отрасли подготовиться к обязательным требованиям по маркировке икры осетровых и лососевых рыб, а затем ответят на вопросы бизнеса, которые могут возникать при ее практическом внедрении системы на производствах, сообщили Fishnews в пресс-службе объединения.

С докладом выступят руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина, руководитель направления товарной группы «Морепродукты» ЦРПТ Тигран Аветисян и директор департамента производственных решений ЦРПТ Сергей Ситкин. По итогам доклада организовано живое общение профильных сотрудников компаний — производителей икры и специалистов ЦРПТ с целью получения необходимых разъяснений, добавили в ВАРПЭ.

Регистрация на вебинар открыта до 1 марта. Заявки на участие необходимо направлять на почту varpe@varpe.org с указанием ФИО, организации, должности, адреса электронной почты и контактного телефона. К заявкам могут быть прикреплены заранее подготовленные вопросы компаний к специалистам ЦРПТ, они будут заданы в ходе вебинара в приоритетном порядке. Количество участников от предприятий не ограничено, подчеркнули в ВАРПЭ.

Вебинар пройдет в режиме видео-конференц-связи на платформе SberJazz.

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