Три участка на Онеге разыграют под традиционный лов

В Республике Карелия объявлен конкурс на три рыболовных участка на Онежском озере для традиционного промысла коренных малочисленных народов. Заявки принимаются до 1 апреля.

Торги организует региональное министерство сельского и рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, два участка, площадью 476 га и 470 га, прилегают к Шокшинскому вепсскому сельскому поселению. Третий РЛУ, занимающий 70 га, расположен в бухте Гиморецкой.

Критериями оценки и сопоставления заявок станут средневзвешенные показатели освоения квот, выделенных участнику за последние четыре года, средняя численность общины за этот период (для общин), удаленность участка от места жительства заявителя или от места нахождения общины. Участки предоставляются на 19 лет.

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