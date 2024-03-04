У икры из интернета не оказалось документов

В Красноярском крае жителю Канска вынесли предостережение за реализацию через интернет икры без ветеринарных сопроводительных документов. Объявление о продаже деликатеса мужчина разместил на популярной сетевой площадке.

Незаконную деятельность пресекли в феврале. Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора, мужчина хранил и продавал икру лососевых в Канске. Покупателей он искал через популярный сайт для размещения объявлений.

Специалисты ведомства выяснили, что товар реализуется без ветеринарных сопроводительных документов. Продавцу объявили предостережение о недопустимости таких нарушений.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews