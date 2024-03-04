Камчатскому «Рыбспецпрому» с третьего раза нашли покупателя

Победителем электронных торгов по приватизации АО «Рыбспецпром» объявлена компания «Камчаттралфлот». Итоговая цена — 385 млн рублей.

Подведены итоги продажи 100% уставного капитала АО «Рыбспецпром», находящегося в собственности Камчатского края. Было подано 26 заявок от претендентов. В итоге победителем объявлена компания «Камчаттралфлот», предложившая максимальную цену в 385 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол торгов. Договор купли-продажи предполагается заключить в течение пяти рабочих дней.

Напомним, что ранее «Рыбспецпром» дважды выставлялся на продажу (в сентябре и ноябре 2023 г.) по начальной цене 919 млн рублей. Оба раза торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Третью попытку приватизации провели в форме продажи без объявления цены — свои цены предлагали претенденты.

Согласно извещению, «Рыбспецпром» имеет в собственности и аренде производственные и офисные помещения в Петропавловске-Камчатском, а также владеет двумя судами типа РС. Численность сотрудников — 43 человека.

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