Росрыболовство подведет итоги года на заседании ОС

Общественный совет при Росрыболовстве на заседании 13 марта рассмотрит проект итогового отчета о деятельности ведомства за минувший год, а также задачи, стоящие перед федеральным агентством в 2024 г.

Первое в этом году заседание Общественного совета при Росрыболовстве (ОС) планируется провести 13 марта. Как сообщает корреспондент Fishnews, на повестку дня вынесено рассмотрение проекта итогового отчета о деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2023 г. и задачах ведомства на 2024 г.

Кроме того, члены ОС заслушают информацию о реализации публичной декларации целей и задач Росрыболовства в 2023 г. и обсудят проект аналогичного документа на предстоящий год.

Напомним, что в этом году Общественный совет при Росрыболовстве ожидает обновление состава.

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