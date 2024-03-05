Для маркировки икры определили типовую форму договора

Министерство промышленности и торговли выпустило приказ для цифровой маркировки лососевой и осетровой икры — о типовой форме договора на услуги по предоставлению участникам оборота кодов маркировки. ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ.

Напомним, что с этого года в России вводится обязательная цифровая маркировка красной и черной икры. Правила работы в соответствии с новыми требованиями регламентированы постановлением правительства РФ от 29 ноября 2023 г. № 2028.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минпромторг приказом от 29 января 2024 г. № 321 утвердил типовую форму договора по предоставлению участникам оборота икры кодов маркировки.

Договор будет заключаться с ООО «Оператор-ЦРПТ». Эта компания определена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, отмечалось при разработке приказа.

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