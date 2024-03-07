Новости
Специфика страхования в марикультуре стала одной из ключевых тем круглого стола, организованного Fishnews

Страхование марикультуры с господдержкой: тема непростая, но перспективная

В сферу товарного рыбоводства сельхозстрахование с господдержкой пришло всего несколько лет назад, но постепенно набирает популярность. Такие механизмы помогли бы и марикультуре, отметили участники круглого стола «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы».

Специфика страхования в марикультуре стала одной из ключевых тем встречи, которую организовал с участием специалистов банковской сферы, страхового сообщества и представителей рыбной отрасли Приморского края Fishnews. Культивирование морских беспозвоночных — одно из важных направлений рыбной промышленности региона.

Еще несколько лет сельхозстрахование в сфере рыбоводства было в новинку: на товарную аквакультуру этот формат господдержки распространили в 2019 г. Однако сейчас направление уже получило свое развитие, отметил управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса СК «РСХБ-Страхование» Евгений Храбсков.

На данном этапе в план сельскохозяйственного страхования входят только рыбы — лососевые, сиговые, осетровые. Но для развития марикультурной отрасли необходимо рассматривать и пути включения в периметр госпрограммы водных беспозвоночных, считают эксперты. Федеральный закон о господдержке в сфере сельхозстрахования предусматривает основу для такой работы, напомнил помощник председателя Ассоциации марикультурных организаций Приморского края Владимир Колесников.

До недавнего времени предприятия отрасли пользовались инструментами возмещения ущерба от ЧС, но непонятно, останется ли такой алгоритм в дальнейшем, обратил внимание представитель АМКОР. В связи с этим востребованность страхования в марикультуре будет расти, полагает он. По этому поводу в объединение обращаются не только члены ассоциации, но и другие марикультурные предприятия.

Готовность работать над непростой темой выразила заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Яна Рыжкова. Марикультура перспективна для региона, убеждена замминистра.

Участники круглого стола наметили вопросы, решение которых помогло бы сделать сельхозстрахование с господдержкой работающим механизмом в марикультуре. Один из них — методики оценки ущерба.

Важно сформулировать, что нужно сейчас отрасли, какие механизмы будут востребованы, подчеркнула директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена Бакуменко.

Развитие страхования марикультуры помогло бы и в привлечении в отрасль финансирования, неоднократно указывали эксперты.

Марикультурная отрасль в России еще сравнительно молодая, прочная правовая основа для ее работы формируется последнее десятилетие. И страхование объектов марикультуры — среди сфер, с которыми еще предстоит совместными усилиями разбираться госорганам, производителям и страховщикам.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Специфика страхования в марикультуре стала одной из ключевых тем круглого стола, организованного Fishnews
  • Управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса СК «РСХБ-Страхование» Евгений ХРАБСКОВ
  • Помощник председателя Ассоциации марикультурных организаций Приморского края Владимир КОЛЕСНИКОВ
  • Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Яна РЫЖКОВА
  • Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена БАКУМЕНКО
  • Модератор мероприятия, главный редактор интернет-портала Fishnews.ru Маргарита КРЮЧКОВА
  • Специфика страхования в марикультуре стала одной из ключевых тем круглого стола, организованного Fishnews
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультураосетровыхстрахование
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Отрасль прошла через значительную трансформацию

    Все материалы

    Интервью

    Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований Азово-Черноморского филиала ВНИРО Сергей КУЛЬБА. Фото пресс-службы АзНИИРХ

    Начальник центра цифровизации рыбохозяйственных исследований АзНИИРХ

    Сергей КУЛЬБА

    «Цифра» спешит на помощь рыбакам и ученым

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Инструменты развития марикультуры нужно сделать эффективнее

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края Никита КОРОЛЬ. Фото пресс-службы комитета

    Председатель комитета рыбного хозяйства Хабаровского края

    Никита КОРОЛЬ

    Никита Король: Рыбаки добиваются впечатляющих успехов

    Президент Ассоциации «Русский лосось» Марина КОВТУН

    Президент Ассоциации «Русский лосось»

    Марина КОВТУН

    К организаторам любительской рыбалки повышаются требования

    Все интервью

    Личное мнение

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Ловись, рыбка, большая и маленькая»

    Все материалы

    Крупным планом

    Выборка рыбы. Фото из архива компании «Дальрыба»

    Полина Жемчужина: «рыбный» нарком СССР на 10 месяцев

    Экскурсия на судно в рамках проекта «Профессионалитет». Фото пресс-службы ГК «Антей»

    От кластера до уроков профориентации: «Антей» привлекает в отрасль молодежь

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

    2023 год оказался богат на перемены в отрасли

    За три дня Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий посетили 17 872 специалиста из 85 регионов России и 75 стран мира

    Российскую рыбную отрасль тепло встречают во всем мире

    События

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Коммерческий директор Владморрыбпорта Владимир БУЗАНОВ

    Владморрыбпорт рассказал о своих новых возможностях

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.