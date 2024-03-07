Страхование марикультуры с господдержкой: тема непростая, но перспективная

В сферу товарного рыбоводства сельхозстрахование с господдержкой пришло всего несколько лет назад, но постепенно набирает популярность. Такие механизмы помогли бы и марикультуре, отметили участники круглого стола «Страхование в рыбной промышленности: сложности и перспективы».

Специфика страхования в марикультуре стала одной из ключевых тем встречи, которую организовал с участием специалистов банковской сферы, страхового сообщества и представителей рыбной отрасли Приморского края Fishnews. Культивирование морских беспозвоночных — одно из важных направлений рыбной промышленности региона.

Еще несколько лет сельхозстрахование в сфере рыбоводства было в новинку: на товарную аквакультуру этот формат господдержки распространили в 2019 г. Однако сейчас направление уже получило свое развитие, отметил управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса СК «РСХБ-Страхование» Евгений Храбсков.

На данном этапе в план сельскохозяйственного страхования входят только рыбы — лососевые, сиговые, осетровые. Но для развития марикультурной отрасли необходимо рассматривать и пути включения в периметр госпрограммы водных беспозвоночных, считают эксперты. Федеральный закон о господдержке в сфере сельхозстрахования предусматривает основу для такой работы, напомнил помощник председателя Ассоциации марикультурных организаций Приморского края Владимир Колесников.

До недавнего времени предприятия отрасли пользовались инструментами возмещения ущерба от ЧС, но непонятно, останется ли такой алгоритм в дальнейшем, обратил внимание представитель АМКОР. В связи с этим востребованность страхования в марикультуре будет расти, полагает он. По этому поводу в объединение обращаются не только члены ассоциации, но и другие марикультурные предприятия.

Готовность работать над непростой темой выразила заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Яна Рыжкова. Марикультура перспективна для региона, убеждена замминистра.

Участники круглого стола наметили вопросы, решение которых помогло бы сделать сельхозстрахование с господдержкой работающим механизмом в марикультуре. Один из них — методики оценки ущерба.

Важно сформулировать, что нужно сейчас отрасли, какие механизмы будут востребованы, подчеркнула директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена Бакуменко.

Развитие страхования марикультуры помогло бы и в привлечении в отрасль финансирования, неоднократно указывали эксперты.

Марикультурная отрасль в России еще сравнительно молодая, прочная правовая основа для ее работы формируется последнее десятилетие. И страхование объектов марикультуры — среди сфер, с которыми еще предстоит совместными усилиями разбираться госорганам, производителям и страховщикам.

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