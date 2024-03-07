Сенаторы одобрили отмену договора по рыболовству с Великобританией

Совет Федерации поддержал закон, аннулирующий межправительственное соглашение СССР и Великобритании о доступе британских рыболовных судов в некоторые районы Баренцева моря.

Закон о денонсации соглашения о рыболовстве, заключенного правительствами СССР и Великобритании в 1956 г., рассматривался 6 марта на заседании верхней палаты парламента. Как сообщает корреспондент Fishnews, по соглашению британские суда получали право заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова и острова Колгуев, а также свободно плавать и становиться на якорь в этих районах.

Однако, как указал председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, фактически такой промысел в российских водах не ведется уже много лет.

«Следует отметить, что рыболовные суда Великобритании после 2000 года промысловую деятельность в наших водах не осуществляли. Таким образом, в настоящее время соглашение утратило какое-либо практическое значение. Именно поэтому предлагается его денонсировать», — отметил сенатор.

Статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов подтвердил, что соглашение носило односторонний характер и не предоставляло никаких дополнительных прав российской стороне. «Оно фактически и тогда, и сейчас не имеет значения для наших российских рыбаков», — заявил представитель министерства.

По итогам голосования члены Совета Федерации одобрили денонсацию соглашения единогласно.

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