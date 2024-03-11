Сенаторы предложили вернуться к программе по сиговым Ямала

Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о доработке программы по восстановлению запасов муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе.

Об этом говорится в постановлении СФ по итогам Дней Ямало-Ненецкого автономного округа в Совфеде, проведенных 20-21 февраля. Правительству России рекомендуется рассмотреть предложение правительства ЯНАО о доработке проекта комплексной программы по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в том числе предложено доработать программу в части определения целевых показателей, источников и механизмов финансирования, а также механизмов формирования спроса на выращиваемую молодь.

Напомним, подготовкой проекта программы занималась рабочая группа при Росрыболовстве в соответствии с поручением президента.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews