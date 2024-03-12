По рыбохозяйственным заповедным зонам выйдут новые изменения

Минсельхоз подготовил проект нового порядка подготовки биологических обоснований установления рыбохозяйственных заповедных зон. Также документ регламентирует подготовку биообоснования изменения границ РХЗЗ и их ликвидации.

Проект опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Срок общественного обсуждения документа — до 15 марта.

Порядок подготовки биообоснований актуализируется в связи с выходом новых правил для образования рыбохозяйственных заповедных зон и изменения их границ. Напомним, эти правила вступят в силу с 1 сентября.

Отметим, действующий порядок предусматривает подготовку биологического обоснования только для создания рыбохозяйственной заповедной зоны. В новом документе прописан порядок подготовки биообоснований и для изменения границ РХЗЗ, и для прекращения существования таких зон.

Готовить биообоснования будет Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии по инициативе Росрыболовства или по заявлению юрлица либо индивидуального предпринимателя, регионального органа государственной власти, органа местного самоуправления. Эти заявления надо будет подавать через федеральное агентство.

Цели предлагаемого регулирования — увеличение числа и площади нерестилищ ценных и особо ценных видов биоресурсов, увеличение объема искусственного и естественного воспроизводства ВБР.

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