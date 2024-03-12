Расставить акценты по рыболовным участкам регулятор обещает уже в этом году

Нормативно-правовая база по рыболовным участкам должна быть принята уже в этом году, полагает глава Росрыболовства Илья Шестаков. Среди ключевых моментов нового законодательства руководитель ведомства выделил социальные обязательства пользователей на территориях.

Вопрос рыболовных участков имеет большое значение для работы на внутренних водоемах, но прежде всего для Дальнего Востока, где от промысла на РЛУ обеспечивается наибольшая экономическая отдача, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на заседании Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству. Встречу на площадке Общественной палаты посвятили результатам деятельности за 20-летний период, сообщает корреспондент Fishnews.

Закон о новых принципах распределения рыболовных участков уже принят, напомнил глава ФАР. Сейчас идет разработка совместно с Минсельхозом России подзаконной базы — в ближайшее время она будет принята, заявил Илья Шестаков.

«В течение этого года, я думаю, она должна быть принята, и все будет понятно уже для рыбаков», — сказал руководитель Росрыболовства.

Среди ключевых моментов нового законодательства он выделил внедрение производственного контроля, когда пользователь должен будет обеспечивать на участке борьбу с браконьерством и сохранение водных биоресурсов, а также закрепление социальных обязательств добытчиков (такие обязанности предполагается закрепить за пользователями участков для вылова анадромных видов рыб, в том числе лососей).

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