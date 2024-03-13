Илья Раковский: Инвестпроекты на Северном бассейне изменят отрасль

В рыбном хозяйстве северных регионов реализуются серьезные инвестиционные начинания, при этом предприятия выполняют и социальные функции, рассказал заместитель председателя Общественного совета при Росрыболовстве, глава Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Предприятия рыбной отрасли регионов Севера (а это Архангельская, Мурманская области, Карелия и Ненецкий автономный округ) на протяжении последнего десятилетия активно вкладывались в развитие. Об этом на заседании Общественного совета при Росрыболовстве заявил заместитель председателя ОС, руководитель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский. На встрече совета, посвященной результатам работы Росрыболовства за 20-летний период, он рассказал о том, как развивается рыбное хозяйство северных регионов, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбопромышленники вкладывались в новые проекты и до запуска механизма инвестиционных квот — и в рыбопереработке, и в судостроении, а с введением «квот под инвестиции» активно включились в эту программу, обратил внимание Илья Раковский.

В регионах Северного бассейна под квоты построено 11 перерабатывающих заводов. Их продукция уже хорошо как на российском, так и на внешнем рынке, отметил глава союза. В рамках судостроительного направления должно быть построено 27 судов для вылова трески и пикши и 10 краболовов.

«Мы, конечно, будем гордиться самым новым и современным флотом в северных морях, в Арктике», — считает Илья Раковский.

При этом рыбная отрасль для Заполярья сегодня — это не только инвестпроекты в тресковой индустрии, подчеркнул председатель союза. Это также гарант социальной стабильности и перспективный работодатель.

Так, в Карелии 13 предприятий промышленного океанического рыболовства, и они оказывают значительное влияние на доходную часть бюджета региона. играют серьезную роль в формировании бюджетов муниципальных образований. Почти треть бюджета Беломорского муниципального округа обеспечивают поступления от рыбной отрасли. Налоговой отдачей роль предприятий в жизни территорий не ограничивается. Рыбаки, например, инициировали и запустили проект по строительству набережной в Беломорске.

«Я знаю: таких примеров очень много по всей России, на Дальнем Востоке, на Севере», — отметил Илья Раковский.

В прошлом году на Северном бассейне рыбаки взяли почти полмиллиона тонн водных биоресурсов, растут поставки продукции на внутренний рынок, акцентировал председатель союза.

Перспективными направлениями для развития отрасли по бассейну он назвал увеличение глубины переработки, совершенствование портовой инфраструктуры в Мурманске, аквакультуру на Белом море.

При этом уже сейчас виден результат взаимодействия рыболовства и рыбоводства. Выпускаемая на судах высококачественная мука из путассу в течение нескольких лет идет на производство кормов для аквакультуры. На прошлой неделе карельский траулер «Арктика» из зоны Фарерских островов доставил в Россию 200 тонн муки, вся эта продукция пошла в Карелию для запуска нового производства форелевых кормов, сообщил Илья Раковский.

«Все запущенные в рыболовстве и рыбоводстве инвестиционные проекты в Арктике, безусловно, изменят отрасль, дадут ей новый импульс и приведут к новым горизонтам планирования», — подытожил он.

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