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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ выступил с публичным отчетом на площадке Общественного совета при ФАР

Росрыболовство представило результаты и поделилось планами

В публичном отчете на площадке Общественного совета при Росрыболовстве глава ведомства Илья Шестаков рассказал не только о ключевых результатах работы за последние годы, но и о планах по новым производственным мощностям в отрасли, популяризации рыбопродукции и рыболовным участкам.

В 2023 г. российские рыбаки взяли рекордный объем за 30 лет — более 5,3 млн тонн водных биоресурсов — с таких цифр руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков начал выступление на заседании Общественного совета при ФАР. Мероприятие проходило на площадке Общественной палаты и было посвящено результатам работы отрасли за последние 20 лет, сообщает корреспондент Fishnews.

«Считаю, что это отличный показатель и дальше мы будем только наращивать объемы вылова», — заявил Илья Шестаков о промысловом итоге 2023 г. Глава Росрыболовства отметил высокие результаты прошлого года по уловам минтая, сардины-иваси и лососей.

Решения, которые позволили стабилизировать ситуацию в отрасли и перейти к ее развитию, были приняты в 2004 г., обратил внимание руководитель ведомства. Тогда вышел федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

При этом глава Росрыболовства подчеркнул, что считает важнейшим механизмом, запущенным в рыбной промышленности, квоты под инвестиции. «Я уже не раз говорил, что нигде в других отраслях экономики такого механизма стимулирования инвестиций нет, когда, по сути дела, за счет нематериальных активов стимулируются инвестиции в отрасль», — прокомментировал Илья Шестаков.

Всего в рамках первого этапа программы квот под инвестиции должно быть построено 105 судов (64 рыбопромысловых и 41 краболов). Возведено более двух десятков рыбоперерабатывающих завода.

Новые перерабатывающие предприятия дают возможность диверсифицировать производство продукции. «Да, рынок постоянно волатилен, и сначала мы рассчитывали, что все-таки больше будем уделять внимание продукции с высокой степенью переработки. Сейчас рынок чуть-чуть скорректировался, нам необходимо в том числе и подстраиваться под те реалии, которые существуют. Но то, чтобы у нас есть все возможности, для того чтобы перерабатывать большую часть наших уловов, — это, конечно же, здорово», — обозначил подходы руководитель ФАР.

Второй этап программы квот под инвестиции, запущенный в прошлом году, предусматривает строительство не только промысловых судов и береговых заводов, но и логистических комплексов (такие обязательства приняли на себя победители крабового аукциона), а также транспортного флота (под рыбные инвестквоты).

Отдельно глава Росрыболовства остановился на теме аквакультуры. С 2014 г. (тогда вступил в силу профильный федеральный закон) объемы производства продукции аквакультуры выросли более чем в два раза: результат за прошлый год составил свыше 400 тыс. тонн. Причем в лидеры по выращиванию вышли лососевые виды рыб (рост также более чем вдвое). Набирает обороты, по словам Ильи Шестакова, и марикультура: под этот вид деятельности отдано большое количество акваторий.

Рыбная отрасль, подчеркнул руководитель федерального агентства, все активнее использует цифровые технологии. ОСМ объединила ряд ранее разрозненных отраслевых блоков. «Сейчас система мониторинга автоматизирует все процессы — от распределения квот до производственной деятельности», — заявил Илья Шестаков. Предприятия перешли на электронный рыболовный журнал: он, по словам главы ФАР, оптимизирует учет и планирование промысла, а также контрольную деятельность. На сегодняшний день с помощью программного комплекса ЭРЖ фиксируется почти 100% вылова — привел данные руководитель Росрыболовства.

Росрыболовство намерено продолжать сотрудничество с Роскосмосом. В 2025-2026 г. должна быть запущена группировка спутников, позволяющая переходить на решение задач по промысловой разведке, сообщил глава ФАР.

Важнейшее направление работы — по рыболовным участкам. Регулирование в этой сфере имеет большое значение для добычи на внутренних водоемах, но особое — для Дальнего Востока, где от промысла на РЛУ идет наибольшая экономическая отдача, указал Илья Шестаков. Сейчас Росрыболовство совместно с Минсельхозом разрабатывают нормативно-правовую базу для реализации принятого в июле федерального закона по принципам распределения участков. «В течение этого года, я думаю, что она должна быть принята, и все будет понятно уже для рыбаков», — сказал руководитель ФАР.

Часть отчета он посвятил и интеграция в российскую систему рыбного хозяйства новых регионов. Уже завершена синхронизация правил рыболовства для Азово-Черноморского бассейна и нормативно-правовой базы для аквакультуры, созданы отделы рыбоохраны. Планируется открыть филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в Мариуполе.

В научном обеспечении отрасли, по словам руководителя Росрыболовства, произошли глобальные изменения. Научные структуры объединены в структуру ВНИРО. Есть, конечно, проблемы, связанные с модернизацией флота, но научные суда перепроектированы, и в этом году, как надеются в Росрыболовстве, строительство двух НИСов продолжится.

Руководитель федерального агентства также подчеркнул важность создания единой системы Главрыбвода, в которой работают рыбоводные заводы, пополняющие рыбные ресурсы страны.

В планах у Росрыболовства — выполнение программы по популяризации рыбы среди российских потребителей. Сейчас по поручению президента подготовлен соответствующий план мероприятий по продвижению рыбной продукции, сообщил Илья Шестаков.

Принято решение о создании автономной некоммерческой организации, которая будет заниматься решением задач по популяризации. На первом этапе свои взносы на эту работу сделают подведомственные учреждения — за счет внебюджетных источников. Также планируется привлечь рыбопромышленников.

«Создадим наблюдательный совет, чтобы действительно эта работа по продвижению была поддержана рыбацким сообществом, крупными компаниями», — отметил руководитель Росрыболовства.

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НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовство
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