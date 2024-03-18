Ученые проанализировали тенденции на промысле за 20 лет

Специалисты в новом выпуске научного журнала «Труды ВНИРО» анализируют тенденции российского рыболовства за последние 20 лет. Авторы статей проводят данные по различным объектам добычи в разных бассейнах.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии выпустил 195-й том научного журнала «Труды ВНИРО». В новом выпуске специалисты анализируют состояние российского рыболовства и его ресурсной базы, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, авторы статьи «Российское рыболовство в 2000-2020 гг.» приводят данные о вылове страны за последние 20 лет. Ученые обращают внимание на тенденцию к росту объемов добычи и приводят факторы, влияющие на промысловые показатели, — состояние сырьевых запасов, правовой базы, климатические изменения.

В другой публикации авторы рассматривают изменения, происходившие с сырьевой базой промысловых беспозвоночных, и анализируют ее освоение. В статье дается информация по крабам, креветкам, кальмарам, двустворчатым моллюскам и другим объектам добычи.

В первом в этом году выпуске журнала также собраны статьи, посвященные состоянию отечественного рыболовства в Северном бассейне в первые десятилетия века, состоянию и эксплуатации запасов промысловых видов рыб российской части Балтийского моря, Куршского, Калининградского и Финского заливов, тенденции по промысловым рыбам Азовского и Черного морей, состоянию ресурсов и промыслу водорослей и морских трав и другим темам.

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