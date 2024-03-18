В Южной Корее сдерживают цены на рыбу госзапасом и деньгами

Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея объявило о выделении из резервов дополнительных 600 тонн рыбы и морепродуктов для стабилизации розничных цен. Это кальмар, желтый горбыль, скумбрия, минтай, волосохвост (рыба-сабля) и анчоус.

Также решено продлить действие стартовавшей в феврале программы скидок на рыбу и морепродукты до 14 апреля. На эти нужды правительство страны выделит дополнительные 36,6 млрд вон (около 27,5 млн долларов), пишет южнокорейская пресса.

По данным СМИ, в нынешнем году министерство включило в список наиболее популярной рыбы минтай, скумбрию, кальмар, волосохвоста, тунца и сушеного анчоуса. Кроме того, особое внимание уделяется поставкам морской соли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, выделенные средства и рыбопродукция с государственных складов идут на поддержание цен в рознице.

В крупнейшие сетевые магазины поступят 200 тонн кальмара, 60 тонн желтого горбыля и еще в общей сложности 340 тонн скумбрии, минтая, волосохвоста и анчоуса. Цены на эту продукцию на 30% ниже, чем в среднем по рынку.

Министр морских дел и рыболовства Кан Дохён обратил внимание, что с апреля поставки рыбы и морепродуктов восстановятся, поэтому поддержание стабильности цен в марте имеет решающее значение.

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