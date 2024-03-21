Следить за экологией поможет новая ФГИС

В России появится федеральная государственная информационная система состояния окружающей среды. Главной задачей ФГИС станет сбор и обработка данных об окружающей среде, а также прогнозирование и анализ ее изменений.

Постановление о создании новой ФГИС утвердило правительство. Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, в частности, будет содержать данные о состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, почв и других компонентах природной среды. Отдельные разделы системы будут посвящены состоянию экосистемы озера Байкал и участков вечной мерзлоты.

В других разделах появятся результаты государственного экологического мониторинга и сведения о мероприятиях по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также информация об обращении с отходами.

Отмечено, что система будет интегрирована с уже действующими информационными ресурсами в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Оператором новой ФГИС определена публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Предполагается, что работы по созданию информационной системы будут идти в 2024–2025 гг., а ее запуск запланирован на март 2025 г.

Пользователями нового электронного ресурса станут органы власти, органы местного самоуправления, а также представители бизнеса и граждане.

В правительстве обратили внимание, что подписанное постановление — часть работы по реализации новых положений ФЗ «Об охране окружающей среды». Они были приняты летом 2023 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews