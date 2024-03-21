Озерам Новосибирской области вновь попытаются найти аквафермеров

В Новосибирской области на аукцион повторно выставлены 35 озерных участков для пастбищного рыбоводства. Площади акваторий — от 4 до 337 га, заявки можно подать до 22 апреля.

Организатор торгов — Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены в Здвинском, Искитимском, Краснозерском, Купинском и Чановском районах.

Начальная стоимость лотов варьируется от 3,2 тыс. до 269,6 тыс. рублей.

Напомним, что ранее участки уже предлагали рыбоводам, однако из-за отсутствия заявок аукцион признали несостоявшимся.

Новые торги планируют провести 7 мая в Новосибирске. С победителями заключат договоры на 25 лет.

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