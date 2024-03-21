Каспийских рыбоводов ждет рекордная закладка икры

На предприятиях Каспийского филиала Главрыбвода в нынешнем рыбоводном сезоне примет участие рекордное количество особей осетровых. К воспроизводству ценного ресурса привлекут и самого крупного самца белуги весом более 205 кг.

«Тяжеловес» был пойман в дикой среде и с тех пор участвовал в воспроизводстве уже более 10 раз. Сейчас он находится на Житнинском участке Александровского осетрового рыбоводного завода.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, здесь в конце марта планируется провести весенний бонтировочный учет, а уже в апреле приступить к получению половых продуктов и закладке икры на инкубацию.

В этом году общая масса созревших самок на предприятиях Каспийского филиала на 35% превышает показатели прошлого года. Это значит, что и полученный объем икры должен быть рекордным, подчеркнули специалисты.

Соотношение полов при оплодотворении икры белуги составляет один к двум. Однако самец-гигант может обеспечить половыми продуктами икру сразу от нескольких самок. Отмечено, что он зарекомендовал себя как производитель с высокими показателями качества.

По словам рыбоводов, взаимодействовать с такими особями сложно и опасно. В длину «тяжеловес» достигает около трех метров и продолжает расти. При работе с ним задействуют спецтехнику и команду не менее чем из шести человек.

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