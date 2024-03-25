Краболовам готовят двухлетнюю отсрочку

Срок достройки краболовов первого этапа программы квотных аукционов хотят продлить на два года. Для отсрочки инвесторам потребуется согласовать график работ с Минпромторгом и предоставить банковскую гарантию на сумму не менее 1 млрд рублей.

Минсельхоз разместил для публичного обсуждения проект изменений в постановление правительства, определяющее сроки строительства судов под крабовые квоты, которые были проданы на первом этапе аукционов. Как сообщает корреспондент Fishnews, победителей торгов государство обязало построить краболовы на российских верфях, причем сдать суда необходимо не позже, чем через пять лет с даты заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты. Таким образом, для участников аукциона 2019 г. крайний срок истекает уже в ноябре 2024 г.

По информации министерства, из-за санкций по большинству договоров наблюдаются задержки и сдвиги сроков завершения строительства. «Инвесторам потребовалось вносить существенные изменения в проекты судов из-за недоступности санкционного оборудования, увеличились сроки поставок иностранного оборудования из-за поиска новых поставщиков и удлинения логистических цепочек доставки оборудования», — отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Еще одной причиной полной переделки проектов краболовов послужил запрет на экспорт российского краба, введенный рядом стран, и переориентация рыбаков на рынки с другими требованиями к крабовой продукции. В результате строительство почти половины судов, по оценкам экспертов, не укладывается в установленный правительством пятилетний срок.

В связи с этим Минсельхоз предлагает продлить предельный срок строительства до семи лет для судов, договоры по которым заключены до июля 2023 г. При этом график достройки должен быть согласован с Минпромторгом, а заказчик краболова обязан предоставить банковскую гарантию в качестве обеспечения реализации проекта. Размер банковской гарантии предлагается установить на уровне не менее 1 млрд рублей.

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