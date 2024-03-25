Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разбирается в проблемах береговых рыбзаводов

Проблему инвесторов, вложившихся в береговые заводы под квоты, по инициативе отраслевого объединения работодателей рассмотрели на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Предприятия, о которых идет речь, обеспечивают значительное количество рабочих мест в рыбопереработке.

Отраслевое объединение работодателей-рыбопромышленников и профсоюз работников рыбного хозяйства выражают тревогу по поводу возможной приостановки работы рыбоперерабатывающих предприятий в разных регионах Северного бассейна и Дальнего Востока - Карелии, Мурманской области, Камчатки и Приморского края, сообщил на заседании РТК исполнительный вице-президент Российского союза рыбопромышленников-работодателей (РСРР), президент ВАРПЭ Герман Зверев.

«Аналогичную тревогу высказывают региональные комиссии по трехстороннему сотрудничеству Республики Карелия и Камчатского края. Это повлечет за собой негативные последствия не только для этих четырех указанных регионов, но и в целом может привести к сокращению численности в рыбопереработке на 8%», - обрисовал ситуацию Герман Зверев.

Предприятия - участники программы инвестквот работают на основании новой правовой базы, которая еще только формируется, в нее могут вноситься уточнения. Однако контролирующее ведомство вместо профилактики возможных нарушений сразу перешло к разбирательствам в судебной плоскости, отметил представитель объединения работодателей.

Сейчас речь идет о 10 береговых заводах, поданные судебные иски предусматривают штрафы на сумму 6 млрд рублей — это больше совокупной годовой выручки этих производств, рассказал Герман Зверев.

Он выступил с предложением подготовить изменения в нормативную базу, а до того, как корректировки будут внесены, принять процессуальные меры, позволяющие отложить судебные рассмотрения, сообщает корреспондент Fishnews.

В Росрыболовстве отметили, что также обеспокоены ситуацией, правовая база, в условиях которой работают предприятия, действительно, молодая, и в целом в ведомстве поддерживают предложенное решение.

По итогам Татьяна Голикова поручила Минсельхозу совместно с Росрыболовством и другими заинтересованными федеральными ведомствами провести консультации с Российским союзом работодателей-рыбопромышленников и рассмотреть предложения по вопросам применения мер ответственности к инвесторам - участникам программы инвестквот. К рассмотрению результатов планируется вернуться на следующем заседании Российской трехсторонней комиссии.

Напомним, что на этой же неделе Герман Зверев рассказал о проблеме береговых заводов на пленарном заседании в Совете Федерации. 13 марта вопрос по его инициативе обсуждался на заседании Общественного совета при Росрыболовстве.

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