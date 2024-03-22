Президент ВАРПЭ рассказал о проблеме береговых заводов в Совете Федерации

По программе инвестквот в прибрежных регионах построено 25 современных береговых заводов, но эти предприятия столкнулись с риском остановки работы, рассказал на пленарном заседании Совета Федерации руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев, выступая перед сенаторами в рамках «Времени эксперта», рассказал о вопросах и возможностях российского рыбного хозяйства. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам проработать все поднятые в докладе руководителя ассоциации вопросы и подготовить обращение в правительство.

Глава объединения в том числе остановился на сложной ситуации, с которой столкнулись участники программы инвестиционных квот, вложившиеся в береговые заводы. Построенные производства обеспечивают 8% всех рабочих мест в рыбопереработке. Предприятия созданы в прибрежных регионах — в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, на Камчатке, в Сахалинской области и Приморье. «Но есть совершенно реальные риски остановки работы заводов», — обратил внимание членов Совета Федерации руководитель ассоциации.

Получатель инвестквот должен исполнять обязательства по ежегодному производству в течение двух лет подряд определенного объема рыбопродукции. Оценка соблюдения требований вылилась в проблемы для рыбопромышленников, сообщает корреспондент Fishnews.

«Недостатки в нормативно-правовой базе, подзаконной, на которые неоднократно обращал внимание профильный комитет Совета Федерации, не были исправлены и стали основанием в прошлом году для судебных исков», — отметил Герман Зверев. Сейчас речь идет о 10 береговых заводах. Общая сумма штрафов превосходит ежегодный объем выручки этих предприятий, акцентировал он.

Президент ВАРПЭ заявил о необходимости внести в ближайшее время изменения в постановления правительства. До того, как это будет сделано, важно «подморозить» чрезмерную судебную ведомственную активность, подчеркнул руководитель ассоциации.

Напомним, что конкретные варианты по решению проблемы береговых заводов рассматривались 13 марта на заседании Общественного совета при Росрыболовстве. Председатель ОС Герман Зверев рассказал тогда о предложениях, поступивших от членов совета на основе обращений компаний и адресованных ведомству.

Общественный совет рекомендовал Росрыболовству рассмотреть инициативы по внесению изменений в правовую базу на расширенном заседании коллегии, запланированном в апреле.

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