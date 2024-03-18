ОС привлек внимание к проблемам заводов под инвестквоты

Общественный совет при Росрыболовстве рекомендовал ведомству рассмотреть предложения отраслевого сообщества по ситуации со штрафами к построенным под инвестквоты заводам.

На заседании 13 марта председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев рассказал о предложениях, поступивших от членов совета на основе обращений рыбопромышленных компаний и адресованных федеральному агентству. «Рекомендация касается проблемы, связанной с исковыми требованиями к 10 береговым заводам, построенным в рамках первого этапа инвестквот. В отношении них идет судебное разбирательство», — отметил он.

По условиям программы инвестор обязан ежегодно производить на рыбоперерабатывающем заводе продукцию в объеме не менее 70% инвестиционной квоты. На практике оказалось, что если речь идет о продукции глубокой степени переработки, вроде филе или фарша, то без применения производственных коэффициентов выполнить это требование невозможно: выход такой продукции составляет лишь 20–30% от объема входящего сырья. Между Росрыболовством и инвесторами возникли разногласия по поводу толкования требований к объему переработки, сформулированных в нормативно правовых актах. Ведомство подало 10 исков к предприятиям с требованием об уплате штрафов на общую сумму около 6 млрд рублей, которые сейчас рассматриваются в судах.

В отраслевых ассоциациях обращают внимание, что создание береговой рыбопереработки решает важную государственную задачу — закрепление населения на удаленных территориях. 25 заводов в Камчатском и Приморском краях, Сахалинской, Мурманской и Архангельской областях, Республике Карелия обеспечивают занятость более 3,5 тыс. человек. Практически во всех населенных пунктах, где расположены такие заводы, системообразующей отраслью экономики является рыбная. По мнению инициаторов обращения, банкротство этих предприятий будет иметь мультипликативный эффект и окажет негативное воздействие на другие отрасли экономики регионов, что приведет к подрыву жизненного уклада населения.

Среди возможных решений ситуации — учитывать степень нарушения инвестором требования к объемам производства и дать уполномоченному органу возможность снижать размер назначаемого инвестору штрафа пропорционально доле объема изготовленной на береговом заводе продукции. С этой целью Росрыболовству предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства от 25 мая 2017 г. № 632.

Еще один вариант — позволить ведомству не применять к инвестору меры ответственности за нарушение обязательств. Такой подход предусмотрен в постановлении правительства от 16 декабря 2021 г. № 2309 для получателей грантов «Агростартап» в случае невыполнения обязательств, предусмотренных проектами создания или развития КФХ.

Как сообщает корреспондент Fishnews,члены ОС приняли решение подготовить соответствующее дополнение к рекомендациям для Росрыболовства.

На заседании также рассматривались проекты итогового отчета о деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2023 г. и публичной декларации целей и задач ведомства на 2024 г. По словам начальника управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрея Михалевича, в прошлом году рыбная отрасль показала лучшие результаты за последние три десятилетия. По предварительным данным, вылов составил 5,3 млн тонн, производство рыбной продукции — 4,4 млн тонн. При этом отмечается изменение структуры рыбопереработки: доля мороженой рыбы в виде тушки составила 68%, существенно вырос объем производства рыбного фарша и сурими, значительной остается и доля филе.

Экспорт рыбы за 2023 г. увеличился на 9% — до 2,5 млн тонн, но при этом по стоимости снизился на 5,6% — до 5,8 млрд долларов. Импорт, напротив, продолжил восстановление и поднялся сразу на 18% — до 656 тыс. тон общей стоимостью 2,8 млрд долларов.

По информации Росрыболовства, в 2023 г. суммарный оборот организаций — и по рыболовству и рыбоводству, и по переработке рыбной продукции — впервые превысил 1 трлн рублей. В то же время прибыль предприятий отрасли, по данным за 11 месяцев 2023 г., снизилась до 161 млрд рублей, а налоговые и социальные отчисления выросли.

«С этих оборотов предприятия заплатили суммарно налогов 67,35 млрд рублей и социальных отчислений 44,67 млрд рублей. Это 112 млрд рублей — тоже рекордная сумма, — заявил Андрей Михалевич, обратив внимание на резкий рост страховых взносов. — Суммы внушительные. Никогда таких доходов по основным налогам здесь не было. И конечно, увеличились поступления в два уровня бюджета — это федеральный и региональные бюджеты — от ставок сбора».

Кроме того, федеральный бюджет в 2023 г. получил 2,411 млрд рублей от аукционов по продаже долей квот на вылов различных видов водных биоресурсов. При этом доходы от крабовых аукционов — 220 млрд рублей — будут учтены уже в поступлениях текущего года.

Среди задач, которые Росрыболовство декларирует на 2024 г., — совершенствование правовой базы по определению границ рыболовных участков, заявочная кампания второго этапа инвестквот, профориентационные мероприятия для студентов, а также расширение экспедиционных исследований в исключительных экономических зонах стран Африки.

По итогам обсуждения оба проекта были одобрены членами ОС. Герман Зверев также напомнил, что это последнее заседание, поскольку полномочия текущего состава Общественного совета прекращаются 31 марта, и поблагодарил коллег и аппарат Росрыболовства за работу.

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