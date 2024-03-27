Минтай и сельдь Охотского моря демонстрируют стабильность

Наблюдатели Магаданского филиала ВНИРО завершили мониторинг добычи минтая и сельди в Охотском море в сезон «А». Отмечено, что общие размерные, весовые и половые характеристики структуры промысловых запасов относительно стабильны.

В зимне-весенний период два наблюдателя от МагаданНИРО проводили научные исследования и мониторинг промысла на судах компаний — членов Ассоциации добытчиков минтая.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, специалисты выполняли ежесуточные наблюдения за промысловой обстановкой, составом уловов минтая и сельди, объектами прилова. Кроме того, ученые собирали материалы по размерно-возрастным, весовым и половым характеристикам рыбы, скорости созревания и готовности к нересту. Также из траловых уловов получали данные о других водных биоресурсах северной части Охотского моря.

Отмечено: несмотря на высокую ледовитость (более 85% от всей площади Охотского моря), в период мониторинга добывающий флот показал эффективную работу. В Северо-Охотоморской подзоне освоено значительно больше минтая и сельди, чем за аналогичные периоды последних нескольких лет.

«Согласно предварительному анализу материалов, собранных научными наблюдателями, можно констатировать, что общие размерные, весовые и половые характеристики структуры промысловых запасов минтая и сельди относительно стабильны и соответствуют средним значениям последних лет», — заявили в МагаданНИРО.

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