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Дислокация и уловы добывающего флота на минтае в Охотском море 18-24 марта 2024 г. Изображение предоставлено пресс-службой ТИНРО

В Охотском море поубавилось флота на минтае

На 25 марта в Охотском море освоено 727,7 тыс. тонн минтая, или 67,3% от общего допустимого улова. За аналогичный период прошлого года было поймано 725,6 тыс. тонн (72%).

Промысел минтая в отчетный период велся с участием 75-85 единиц добывающего флота, в том числе 45-54 крупнотоннажных и 27-37 среднетоннажных судов. Данные о ходе путины приводит в традиционном обзоре Тихоокеанский филиал ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews.

В течение недели в Охотском море на многих промысловых участках отмечалось маловетрие, а ветра различных направлений, силой 5-8 м/сек, редко 12-15 м/сек, не создавали трудностей для промыслового флота, рассказали ученые.

Ледовая обстановка значительно улучшилась: в заливе Шелихова юг и центр подзоны очистились ото льда. В Северо-Охотоморской подзоне восточная кромка была сильно разбита, образовались промоины и поля битого льда, пригодные для добычи минтая. В центре ледяного массива также имеются промоины, однако ветрами и течениями на промысловые изобаты наносит ледовые поля тяжелого торосистого льда, что сильно затрудняет промысловые операции, особенно в ночное время. Отрицательные температуры воздуха (-1°-8°С), не приводят к интенсивному таянию льда.

За прошедшую неделю дислокация судов по всему морю значительно изменилась, обратили внимание в ТИНРО. Произошло некоторое сокращение промыслового флота, добывающего минтай. Несколько крупнотоннажных судов, выбрав квоты, покинули район промысла, часть перешла на лов сельди.

В Западно-Камчатской подзоне промысел минтая более активно проходил в ее северной части. В течение недели было задействовано 26-32 крупнотоннажных и 7-10 среднетоннажных судов с выловом 163,6 тонны и 58,6 тонны на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов по подзоне — 279,8 тыс. тонн (освоение 81,7% ОДУ), годом ранее — 387,6 тыс. тонн (120%).

В Камчатско-Курильской подзоне интенсивность промысла низкая. На лову насчитывалось 1-3 крупнотоннажных и 3-7 среднетоннажных судов, добывающих 172,8 тонны и 63,6 тонны на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов по подзоне на 25 мая достиг 197,3 тыс. тонн (74%). Год назад этот показатель составлял 101,4 тыс. тонн (40,3%).

Суммарный нарастающий вылов по объединенным западнокамчатским подзонам достиг 477,1 тыс. тонн (78,3% от объединенного ОДУ). На отчетную дату 2023 г. рыбаки тогда добыли 489 тыс. тонн (85,2%).

В Северо-Охотоморской подзоне с изменением ледовой обстановки район работы флота значительно расширился, суда с поиском осваивали северные и западные участки. На промысле насчитывалось 16-20 крупнотоннажных и 11-20 среднетоннажных судов с выловом на судо-сутки 149,3 тонны и 44,5 тонны соответственно. Нарастающий вылов на 25 марта составил 240,7 тыс. тонн (70,3%), годом ранее — 224,4 тыс. тонн (69,5%).

На Восточный Сахалин подошел один МРКТ, обойдя с юга тяжелые ледовые поля, он работал три дня с выловом 248,4 тонны на судо-сутки.

Нарастающий вылов в районе теперь составляет 9,9 тыс. тонн (7,6%). За аналогичный период прошлого года в подзоне было освоено 11,8 тыс. тонн (10,8%).

По прогнозам ученых, в предстоящий период сохранится благоприятная промысловая обстановка. Среднесуточный вылов ожидается в пределах 9-10 тыс. тонн. Уловы крупнотоннажного флота предполагаются в пределах 140-150 тонн, среднетоннажного — 45-55 тонн на судо-сутки.

На промысле сельди в Северо-Охотоморской подзоне на лову насчитывалось 4-11 крупнотоннажных и 1-2 среднетоннажных судов с результативностью 210,9 тонны и 132,4 тонны на судо-сутки соответственно. Нарастающий вылов по состоянию на 25 марта составил 128,4 тыс. тонн (41,4% ОДУ), годом ранее было поймано 102,5 тыс. тонн (35,3%).

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