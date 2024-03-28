В Совете Федерации обновили рабочую группу для обсуждения вопросов отрасли

Профильный комитет Совета Федерации актуализировал состав рабочей группы, созданной для мониторинга принятия нормативных правовых актов в сфере рыболовства и аквакультуры.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию решил упразднить межкомитетскую рабочую группу по мониторингу реализации положений закона о втором этапе инвестквот и крабовых аукционов — «в связи с выполнением задач».

При этом актуализирован состав рабочей группы по мониторингу принятий нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководителем рабочей группы является первый заместитель председателя комитета Сергей Митин.

В состав группы включены сенаторы из различных комитетов, представители федеральных ведомств — Минсельхоза, Росрыболовства, Минпромторга, Минвостокразвития, ФАС, а также Генпрокуратуры и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Кроме того, в рабочую группу входят представители властей Камчатского края, Мурманской области, Приморья, Магаданской, Сахалинской, Архангельской областей, руководители отраслевых союзов и ассоциаций.

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