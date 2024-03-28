Программа для рыбоводов: гостям и участникам выставки в Турции представят решения в аквакультуре

Новая международная выставка рыбной отрасли Seafood Expo Eurasia, которая пройдет в мае в Стамбуле, представит раздел для аквакультуры. Операторы российской экспозиции рассказали, какие зарубежные компании будут участвовать в выставке со своими товарами и услугами по этому направлению.

Международная рыбопромышленная выставка Seafood Expo Eurasia будет проходить в Стамбуле 15-17 мая. Она объединит на своей площадке не только экспортеров и импортеров рыбной продукции, но и сектор аквакультуры, судостроительные и судоремонтные предприятия, производителей оборудования, представителей разделов упаковки, логистики, хранения и других услуг.

Один из ведущих мировых производителей оборудования для разведения и выращивания AquaManager продемонстрирует экосистему решений для акваферм: программное обеспечение для управления производственным процессом и бизнес-аналитики, рассказали Fishnews в пресс-службе оператора российской экспозиции Expo Solutions Group. Будут представлены модули для инкубации и выращивания, а также интеллектуальные автоматизированные платформы BlueMiner и iMaint.

Valpak из Греции и Steen-Hansen из Норвегии расскажут о собственных разработках противообрастающих покрытий для сетей. Использование таких решений призвано снизить воздействие на морские экосистемы.

Еще один норвежский производитель Mat-Kuling продемонстрирует широкий спектр оборудования для полного цикла выращивания гидробионтов как в морской, так и в пресной воде: от инкубаторов личинок до систем фильтрации для УЗВ.

Кроме того, представители A&S Thai Works из Таиланда представят проекты заводов по производству рыбной муки. Специалисты компании расскажут о 30-летнем опыте строительства, а также о специфике проектирования, установки, настройки и эксплуатации своих разработок в различных климатических и производственных условиях.

Как отметили в ESG, посещение выставки бесплатно и доступно при регистрации на официальном сайте.

Медиахолдинг Fishnews — информационный партнер Expo Solutions Group.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews