Российские рыбу, логистику, судоремонт и корма покажут на выставке в Турции

Новая международная выставка Seafood Expo Eurasia пройдет в Стамбуле в мае. Экспоненты из России представят не только рыбную продукцию, но и широкий спектр услуг для отрасли.

Участие в выставке примут компании Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Предприятия из РФ тоже активно готовятся к встрече с зарубежными клиентами и партнерами.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе российского отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG), основу отечественной экспозиции составят организации в сфере вылова и переработки. Участие уже подтвердили ведущие рыбопромышленные компании, среди которых СЗРК и Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина.

Рыбу, крабов и другую продукцию российского промысла ждут представители более 120 стран, планирующие посетить Seafood Expo Eurasia для поиска новых поставщиков. ESG провела исследование: какие товары востребованы у зарубежных участников выставки.

В разделе логистики и хранения свои услуги представят «Волга-Днепр», FESCO и другие операторы по перевозке рыбы и морепродуктов.

Важное место в структуре выставки займет сектор судостроения и судоремонта. Среди его российских экспонентов — судоремонтное предприятие «Преголь», которое ежегодно обслуживает более 250 единиц флота российских и зарубежных компаний. «Фишеринг Сервис» расскажет о своем производстве и ремонте разноглубинных и донных тралов.

Экспозиция еще одного российского участника — «НОБИ» — будет включать рыбий жир, рыбную муку, зерновые культуры, масла и другое сырье для комбикормовых заводов. А также широкую линейку готовых рыбных кормов.

«За модернизацией нашего рыбохозяйственного комплекса наблюдает весь мир, а многих участников уже хорошо знают заочно. Те цели, которые поставила и успешно достигает отрасль, вызывают определенное восхищение. Сейчас очень удачный момент, чтобы подтвердить этот высокий уровень и предложить услуги новым зарубежным партнерам», — отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Seafood Expo Eurasia будет проходить 15-17 мая в конгрессно-выставочном центре Tüyap в Стамбуле. Мероприятие организовано при поддержке генерального директората по рыболовству и аквакультуре Министерства сельского и лесного хозяйства Турции.

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