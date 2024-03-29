Российские уловы продолжают обгонять прошлогодний уровень

Общий объем добычи рыбы и морепродуктов российскими предприятиями достиг 1,38 млн тонн — это на 2,3% выше уровня прошлого года. Рост обеспечивает главным образом Дальний Восток, где освоено 1,15 млн тонн (+6,7%).

В Дальневосточном бассейне хорошие показатели на промысле минтая (+5,4%), камбал (+7,3%), сельди (+28%), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Компании Северного бассейна продолжают наращивать динамику вылова: объем добычи увеличился почти на 14% к уровню 2023 г., до 134 тыс. тонн. Выросли показатели на промысле мойвы (более чем в два раза), крабов (на 79%), камбал (в три раза).

В Азово-Черноморском бассейне освоено более 10,1 тыс. тонн — на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вылов хамсы увеличился на 12%, тюльки — в 7 раз.

«Кроме того, улучшились показатели освоения пресноводных видов рыб во внутренних объектах Восточно-Сибирского и Байкальского бассейнов», — отметили в федеральном агентстве.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews