Налоговая опубликовала пояснения для экспортеров по нулевому НДС

ФНС доработала сервис «Офис экспортера» для представления электронных реестров в целях подтверждения обоснованности нулевой ставки НДС. Закон в этой сфере вступил в силу в нынешнем году.

Электронные реестры для подтверждения обоснованности применения ставки НДС 0% и перечни заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в электронном виде теперь можно отправлять не только через операторов электронного документооборота, но и напрямую в налоговый орган, рассказали Fishnews в пресс-службе ФНС.

В ведомстве напомнили, что, согласно закону от 19 декабря 2022 г. № 549, нулевая ставка подтверждается экспортерами товаров за первый квартал 2024 г. обязательно электронными реестрами.

Письмом ФНС России от 26 марта 2024 г. № ЕА-4-15/3388@ рекомендовано формировать такие реестры по форматам, указанным в приказе ФНС России от 26 декабря 2023 г. № ЕД-7-15/1003@. Такая возможность предусмотрена в сервисе «Офис экспортера» и в программном комплексе «Налогоплательщик ЮЛ», отметили в ведомстве.

Налогоплательщики — перевозчики и другие лица, оказывающие связанные с экспортом услуги (работы), по-прежнему вправе представить либо бумажные документы, либо реестры в электронном виде. Такие реестры также можно отправить через сервис «Офис экспортера», предварительно сформировав их в «Налогоплательщик ЮЛ» или в иной информационной систем, указали в ФНС.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews