«Аукцион на понижение» по инвестквотам второго этапа запланировали на май

Росрыболовство уведомило о сроках проведения процедуры, которая определит доли квот вылова в инвестиционных целях — 2022 для компаний, заявившихся на участие в программе. «Аукцион на понижение» потребовался для проектов по строительству флота.

Федеральное агентство по рыболовству запланировало провести «аукцион на понижение» среди компаний, заявившихся на участие во втором этапе инвестквот с проектами по постройке судов, на 21 мая в Москве. Регистрация участников пройдет в этот же день перед началом процедуры, сообщает корреспондент Fishnews.

По минтаю и сельди «аукцион на понижение» организуется среди компаний «Терагра Норд», «Терагра Зюйд», «Терагра Ост» и «Терагра Вест» — по объекту инвестиций типа «А», «Тралфлот» и «Софко» — по объекту инвестиций типа «Б», Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина и Рыбокомбинат «Островной» — по объекту типа «ТР».

РК имени Ленина и Рыбокомбинат «Островной» также приглашены к «аукциону на понижение» по доля квот вылова трески и палтусов под строительство объекта инвестиций типа «Ф».

Напомним, что отобраны также заявки от желающих построить под квоты береговых перерабатывающие заводы, но здесь компании уложились в возможные для распределения объемы и «аукциона на понижение» не потребовалось.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews