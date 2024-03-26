Бизнес заявился на береговые заводы под квоты

По итогам первой заявительной кампании в рамках второго этапа инвестиционных квот предполагается строительство 11 береговых заводов. Готовность реализовать такие проекты выразили компании в разных регионах Дальнего Востока.

Напомним, что профильная комиссия отобрала проекты по второму этапу инвестиционных квот. Предполагается в том числе строительство береговых предприятий по выпуску рыбопродукции. Причем здесь для заключения договоров на доли квот не потребуется проводить «аукцион на понижение».

Предусматривается строительство 9 береговых заводов большой мощности (объект инвестиций типа «М», согласно предусмотренной правительством классификации). Компании, которые введут такие предприятия в эксплуатацию, получат право на промысел минтая и сельди, сообщает корреспондент Fishnews.

Отбор прошли три камчатских организации: РК имени В.И. Ленина, Колхоз «Ударник» (РК им. Ленина — его учредитель) и «Камчаттралфлот». Участие во втором этапе инвестквот принимают и компании Сахалинской области: Рыбокомбинат «Островной», «Курильский рыбак» (с двумя проектами) и «Гавань» (входит, как и «Курильский рыбак», в ГК «Гидрострой»). Также готовность реализовать проекты в сфере береговой переработки выразили две компании Приморья, входящие в холдинг «Доброфлот»: «Южморрыбфлот» и РК «Новый мир».

Также отбор прошли два проекта зарегистрированной в Приморье компании «Велес-Снек» — по строительству заводов малой мощности под квоты добычи разнорыбицы на Западной Камчатке и в Северо-Курильской зоне (объекты инвестиций типа «Ж-3» и «Д-3»).

Сейчас проходит вторая заявительная кампания: она также предполагает строительство береговых производств под квоты разнорыбицы.

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