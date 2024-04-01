Рыбную биржу включили в дорожную карту по развитию Владивостока

Власти Владивостока утвердили дорожную карту по реализации долгосрочного плана развития городской агломерации на нынешний год. В число мероприятий входит и строительство агрологистического комплекса и рыбной биржи.

Мэрия Владивостока выпустила дорожную карту в развитие мастер-плана города, утвержденного федеральным правительством в декабре, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что планы комплексного социально-экономического развития тогда была определены для 16 городов Дальнего Востока.

Как и федеральный документ, план, утвержденный на муниципальном уровне, предусматривает создание агрологистического комплекса и рыбной биржи. Срок реализации этого проекта — уже в нынешнем году. Финансирование — за счет внебюджетных источников — в размере более 3,6 млрд рублей.

В прошлом году, напомним, заявлялось о планах по созданию площадки для организованных торгов продукцией из водных биоресурсов во Владивостоке. Проекту специализированного рыбного порта на полуострове Назимова был присвоен особый статус для льготного финансирования за счет средств госкорпорации развития «ВЭБ. РФ». Кроме того, проект был признан приоритетным для Приморского края — это также предполагает специальные возможности для реализации.

Проект на Назимова предусматривает организацию специализированного рыбного порта с грузопотоком 230 тыс. тонн рыбопродукции в год, холодным складом объемом 25 тыс. тонн, комплексом бассейнов для передержки краба объемом 200 тонн, а также инфраструктурой для работы торговой площадки и рыбного рынка, сообщали в марте в пресс-службе краевого правительства.

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