Судостроители и судоремонтники Приморья собираются объединиться

В Приморском крае девять предприятий по строительству и ремонту судов, производству сопутствующих компонентов и оборудования собираются войти в создаваемый профильный кластер. Об этом сообщили власти региона.

«О намерении войти в кластер заявили ССК «Звезда», «Кораблестроение и композиты», Дальзавод, Славянский СРЗ, Приморский металлургический завод, «ВРК Сапфир», завод «Варяг», «Дальприбор», «Бриз ПАМП», — рассказали Fishnews а пресс-службе правительства Приморья.

Планируется, что число участников кластера возрастет, будет расширяться кооперация между ними, увеличится производство импортозамещающей продукции.

«Объединение позволит сформировать локальную технологическую цепочку, которая гарантирует предприятиям реализацию продукции», — заявили в пресс-службе.

Отмечено, что судостроителям создание такого кластера и его включение в реестр Минпромторга откроет доступ к целому ряду мер господдержки: льготным займам, снижению тарифов на страховые взносы, налоговому и таможенному мониторингу, субсидиям на возмещение части затрат при реализации совместных проектов и многим другим. Также компании смогут возмещать до 50% затрат на сумму до 150 млн рублей на покупку стартовых партий импортозамещающих комплектующих, произведенных участниками объединения, обратили внимание в правительстве края.

Выступить в роли организации, сопровождающей развитие кластера, министерство промышленности и торговли Приморья предложило управляющей компании «Промышленный парк Большой Камень».

«Мы имеем опыт в организации подобных промышленных объединений, теперь будем применять его в сфере судостроительных производств. Для производителей и судостроителей одним из положительных эффектов от развития кластера станет значительное снижение логистических издержек. В целом кластер поддержит программу импортозамещения в этой отрасли», — сообщили в Корпорации развития Приморского края.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews