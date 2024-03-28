Судостроительный и судоремонтный кластер готовятся создать в Приморье

В Приморском крае собираются уже в 2024 г. запустить промышленный кластер в сфере судостроения и судоремонта. Его ключевыми производителями станут судостроительный комплекс «Звезда» и компания «Кораблестроение и композиты».

Об этом рассказали на совещании в правительстве региона. Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин в своей презентации подчеркнул, что основными предпосылками создания такого кластера являются наличие в крае производственных мощностей и компетенций в области судостроения и судоремонта, образовательной и научной базы, а также спрос на строительство и ремонт флота, развитие производств изделий и комплектующих.

«Наша цель — привлечение в отрасль инвестиций и увеличение объемов производства, развитие в крае производства изделий и комплектующих для судостроения и судоремонта, в том числе, фигурирующих в различных перечнях импортозамещения», — отметил Сергей Калитин.

Он добавил, что при формировании кластера учитывается необходимость расширения действующих и формирование новых кооперационных связей не только между предприятиями отрасли, но и с включением предприятий иных сфер, а также получение государственной поддержки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья, участники совещания, руководители ведущих промышленных предприятий края положительно оценили озвученные предложения по созданию кластера и выразили заинтересованность в участии в нем.

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