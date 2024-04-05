Инициативу по защите квот поддержали парламентарии Северо-Запада

Профильный комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада России поддержал обращение Мурманской облдумы о внесении изменений в закон о рыболовстве. Предлагается предусмотреть исключения для нормы о 70-процентном пороге освоения квот.

Документ обсудили в Нарьян-Маре на заседании постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу, сообщили Fishnews в пресс-службе Мурманской областной думы.

«В связи с международной обстановкой усложнилась работа российского рыбопромыслового флота в Северной Атлантике и прилегающих морях. Страны Запада проводят последовательную политику, направленную на вытеснение наших рыбопромышленников из этих традиционных районов промысла. Российским судам запрещено обслуживание во многих портах иностранных государств, поэтому рыбаки вынуждены осуществлять большое количество переходов в порты России для получения снабжения и выгрузки уловов. Это привело к сокращению объемов вылова», — рассказал заместитель председателя Мурманской облдумы Геннадий Степахно.

Согласно закону о рыболовстве, предприятие может быть принудительно лишено доли квоты в случае ее освоения менее чем на 70% в течение двух лет подряд. В обращении регионального парламента предлагается законодательно установить дополнительное исключение для этого правила.

По итогам обсуждения постоянный комитет ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу поддержал обращение депутатов Мурманской облдумы.

Напомним, это обращение было принято на заседании парламента Заполярья в марте. Адресаты — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, премьер-министр Михаил Мишустин.

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