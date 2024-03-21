Обращение по сохранению за рыбаками квот подготовили мурманские депутаты

Мурманская областная дума предлагает не применять норму о принудительном изъятии долей квот на вылов к предприятиям, которые не могут освоить объемы в условиях ограничений со стороны других государств.

Депутаты Мурманской области решили обратиться в федеральный центр по поводу изменения закона о рыболовстве «для поддержки российского рыбопромыслового флота», сообщает корреспондент Fishnews.

Рыбаки столкнулись с запретами на заходы в зарубежные порты. Им приходится тратить значительное время на переходы к возможным местам обслуживания, в результаты теряется время на промысел, отметил председатель профильного комитета областной думы Андрей Иванов (в комитете занимались подготовкой письма).

«Региональные парламентарии просят законодательно установить дополнительное исключение для принудительного прекращения права на добычу (вылов) водных биоресурсов при добыче (вылове) водных биоресурсов в объеме менее 70% квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в течение двух лет подряд», — рассказали в пресс-службе регионального парламента.

«Это серьезная тема для наших рыбаков», — подчеркнул депутат Геннадий Степахно. Флот, по его словам, несет колоссальные затраты в новых условиях обслуживания. «Поэтому мера предусмотрена, мы обращались с ней в Росрыболовство, они попросили поддержать ее на уровне регионов», — сказал парламентарий.

Адресаты обращения — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, премьер-министр Михаил Мишустин.

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